Una familia del departamento Pocito fue víctima de un robo bajo la modalidad conocida como "escruche", luego de que delincuentes aprovecharan que la vivienda permanecía deshabitada durante varias horas para ingresar y llevarse distintos objetos de valor.

El hecho se registró en una casa ubicada sobre calle Mendoza, entre calles 12 y 13, en la localidad de La Rinconada. La propietaria del inmueble, Yamila Zandón, de 30 años, denunció el episodio en la Comisaría 7ª, desde donde se dio intervención al fiscal de turno de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos contra la Propiedad.

De acuerdo con la denuncia, la mujer salió de su domicilio alrededor de las 21 del lunes junto a su familia y regresó cerca de las 6 de este martes. Al arribar, advirtió que el cierre perimetral y una ventana ubicada en el frente de la vivienda habían sido violentados, por lo que rápidamente constató que personas desconocidas habían ingresado mientras la casa permanecía vacía.

Las primeras averiguaciones indican que se trató de un escruche, una modalidad delictiva en la que los delincuentes esperan que los moradores se ausenten para ingresar a las viviendas sin enfrentarse a sus ocupantes y sustraer objetos de valor.

Según informaron fuentes judiciales, los autores del robo escaparon con un televisor de 50 pulgadas, un parlante, un convertidor de Televisión Digital Abierta (TDA), una garrafa, una pava eléctrica y otros elementos del hogar.

Hasta el momento no hay personas detenidas por el hecho. La investigación quedó a cargo de efectivos de la Brigada de Investigaciones Sur, que trabaja en la recolección de pruebas y en distintas tareas investigativas para identificar a los responsables del robo y recuperar los bienes sustraídos.