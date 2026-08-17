Robaron una escuela de Rivadavia y se llevaron hasta los útiles

Un nuevo episodio de inseguridad se registró en la Escuela Juan José Castelli, situada en el departamento de Rivadavia. El establecimiento educativo, ubicado sobre la Avenida Ignacio de la Roza pasando la calle Pellegrini, sufrió el ingreso de desconocidos que violentaron las instalaciones para sustraer diversos objetos. El hecho fue descubierto este lunes 17 de agosto cerca de las 12:00 por un guardia de seguridad de 24 años mientras cumplía con sus tareas de vigilancia en el predio.

Para lograr su cometido, los autores del ilícito treparon hasta una ventana trasera del edificio. Una vez adentro, se dirigieron hacia el sector de la dirección, donde rompieron un candado para poder entrar. De esa oficina se llevaron una pantalla de gas natural y una cantidad no especificada de útiles escolares antes de escapar del lugar.

En la investigación del caso interviene el personal de la Comisaría 38va junto con la UFI Delitos Contra la Propiedad, quienes llevan adelante las pericias necesarias para identificar a los responsables de este asalto al colegio.