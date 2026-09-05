Un hombre de 41 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes, luego de un procedimiento realizado por efectivos del Comando Radioelectrico Sur tras un robo registrado en una fiambrería ubicada en inmediaciones de calle Vidart y Gobernador Castro. El sospechoso fue localizado en el interior de la Villa 17 de Agosto, hasta donde habría escapado junto con otros dos hombres.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.04, cuando personal policial realizaba recorridas de prevención y seguridad y recibió una alerta del operador de Trueno Halcón. La comunicación indicó que tres sujetos habían ingresado a un local comercial que funciona como fiambrería, denominado “Los Hermanos”, y que luego habían escapado hacia el interior de la Villa 17 de Agosto.

Ante la situación, los efectivos del Comando Sur se dirigieron hacia la zona. Durante el desplazamiento, por una calle proyectada ubicada frente a un baldío, observaron a tres hombres. Uno de ellos llevaba un pantalón gris, una campera roja y negra y un bolso en sus brazos. Los otros dos vestían una campera tipo parca de color marrón y una campera negra.

El suejto detenido fue identificado como Héctor Sebastián Hogar, de 41 años.

Al advertir la presencia de los uniformados, los tres sujetos intentaron escapar y descartaron una mochila roja que tenía un logo azul y la inscripción “LSD”. Los efectivos iniciaron la persecución y, a pocos metros, lograron aprehender a uno de los sospechosos, identificado como Héctor Sebastián Hogar, de 41 años, con domicilio en la Villa 17 de Agosto.

Luego de la aprehensión, los policías verificaron el contenido de la mochila que había sido descartada durante la huida. En su interior encontraron dos piezas de salame, una pieza de queso tipo Tibo, una pieza de jamón crudo, una pieza de mortadela, 13 paquetes de cigarrillos de distintas marcas y $7.400 en efectivo.

El valor total de los elementos secuestrados fue estimado en $210.745. Los efectivos trasladaron posteriormente los productos hasta el comercio donde se había producido el hecho para establecer su procedencia.

En el lugar entrevistaron a Teresa Luna, de 37 años, quien manifestó ser la damnificada. Al observar los elementos recuperados, reconoció los productos como de su propiedad. Además, los policías constataron que la cortina metálica del local presentaba daños.

La comerciante también informó que, además de los elementos recuperados, había advertido el faltante de un teléfono celular Redmi Note 11, de color celeste metalizado. El aparato no fue encontrado durante el procedimiento.

A partir de la intervención policial, se realizó la consulta correspondiente al sistema acusatorio y tomó conocimiento de lo ocurrido el ayudante fiscal Juan Mattar. Posteriormente, se dispuso la presencia en el lugar del ayudante fiscal Gustavo Mendoza.

Una vez constituido en la zona, el representante del Ministerio Público Fiscal mantuvo comunicación con el doctor Fernando Bonomo, quien determinó que se diera inicio al procedimiento especial de Flagrancia.

El caso quedó caratulado como “Robo Agravado”, bajo el Legajo N.º 33/26, con intervención de la UFI Flagrancia. La investigación quedó orientada a determinar la participación del hombre aprehendido y de los otros dos sujetos que lograron escapar, además de establecer el destino del teléfono celular denunciado como sustraído.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Sur, entre ellos el oficial ayudante Lucas Sánchez y el cabo primero Mario Herrera, junto con personal del móvil Hipódromo, integrado por la cabo Daiana Morales y el agente Alejo Páez.