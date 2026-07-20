Dos sujetos fueron detenidos luego de ser acusados de sustraer distintos elementos del interior de una garita de seguridad ubicada en el barrio Terrazas del Oeste, en Rivadavia. El procedimiento se produjo luego de un aviso recibido por el operador de turno de Trueno Halcón, que comisionó a los efectivos policiales hacia el lugar tras la denuncia del hecho.

El teléfono celular robado al empleado de seguridad de la garita.

Al arribar al complejo habitacional, los policías entrevistaron a Roberto Daniel Pacheco, de 55 años, quien se desempeñaba como personal de seguridad privada de la empresa FV que prestaba servicios en el barrio. El hombre manifestó que dos sujetos habían ingresado a la garita y sustraído un teléfono celular Samsung A06 de color azul oscuro, un caloventor blanco marca Axel y una campera tipo parka de color verde militar.

Los sospechosos fueron atrapados por la Policía.

Según el relato del denunciante, luego de cometer el hecho los sospechosos se dirigieron hacia un descampado ubicado en el sector norte del barrio. Ante esta situación, los efectivos iniciaron un rastrillaje en la zona para intentar localizar a los presuntos autores y recuperar los elementos sustraídos.

Durante el operativo, personal del Departamento Policial N° 7, a cargo del oficial inspector Iván Gramajo, junto con efectivos de la Comisaría 13ª, bajo la coordinación del oficial ayudante Pablo Riquelme, logró aprehender a Ángel Gabriel Césped, de 21 años.

Tras una violenta persecución los sujetos fueron atrapados.

El joven fue localizado en el sector y, al momento de su detención, llevaba consigo el caloventor y el teléfono celular que habían sido denunciados como sustraídos de la garita. Ambos elementos quedaron secuestrados y fueron incorporados a las actuaciones judiciales.

En forma paralela, personal del Comando Oeste, a bordo del móvil H-73, continuó con el rastrillaje en la zona. Los efectivos, identificados como el oficial ayudante Gabriel Echegaray, el cabo Rubén Naranjo y el agente Gonzalo Calvo, lograron aprehender a un segundo sospechoso.

Tras la detención fueron recuperados los efectos robados.

Se trata de Cristian Ernesto Muñoz, de 35 años, quien fue encontrado con la campera tipo parka de color verde militar que también había sido denunciada como sustraída. De esta manera, los policías recuperaron la totalidad de los elementos que habían sido denunciados como faltantes de la garita de seguridad.

Tras las detenciones, los efectivos realizaron la consulta correspondiente con la Base del Sistema Acusatorio. La intervención quedó a cargo del ayudante fiscal de turno, Gustavo Mendoza, quien dispuso las actuaciones correspondientes y anticipó la presencia del fiscal Sergio Cuneo en el lugar.

Una vez constituido en el sitio, el representante del Ministerio Público Fiscal dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia. El caso quedó incorporado al Legajo N° 33/26, caratulado como hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Los dos hombres quedaron detenidos y fueron trasladados a la Comisaría 13ª, donde permanecen a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del ingreso a la garita y la participación que tuvo cada uno de los acusados en el hecho.