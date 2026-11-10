Un adolescente de 16 años fue aprehendido en Chimbas luego de un procedimiento policial que permitió recuperar una motocicleta Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos, que había sido sustraída a una mujer de 54 años. El rodado apareció oculto en un descampado del barrio Los Cardos, hasta donde llegaron los efectivos de la Unidad Operativa Chimbas Este durante las tareas de búsqueda.

El ladrón quiso esconder la moto tras la huida, pero fue atrapado y la moto recuprada.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Operativa Chimbas Este. La motocicleta, una Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos, fue localizada en el barrio Los Cardos. Un adolescente de 16 años quedó vinculado a las actuaciones judiciales.

El hecho se produjo en inmediaciones de avenida Rawson y avenida Libertador, donde la damnificada, de apellido Irazzabal, sufrió la sustracción de su motocicleta. La mujer, de 54 años, tiene domicilio en el barrio Malvinas Nos Une, en la localidad de Las Tapias, departamento Angaco.

Tras conocerse el robo, el personal policial comenzó a trabajar para localizar el vehículo y dar con los responsables. La información que recibieron los uniformados indicó que se había iniciado una persecución que continuó por calle Necochea y Rodríguez.

El pequeño ladrón tuvo tiempo de meter la moto en un canal con la intención de ocultarla.

En medio del operativo, los efectivos orientaron la búsqueda hacia el barrio Los Cardos, donde finalmente encontraron la Gilera Smash en un descampado, escondida en un canal impermeabilizado y bajo una vegetación seca. Según los datos incorporados al procedimiento, los autores habían abandonado y escondido la motocicleta en ese sector.

La intervención permitió además la aprehensión de un adolescente de 16 años, quien reside en la manzana C del mismo barrio donde fue localizado el rodado.

Luego del procedimiento, los efectivos realizaron las comunicaciones correspondientes con el Juzgado de Menores para recibir instrucciones sobre la situación del adolescente. Desde ese ámbito se dispuso que se notificara a sus progenitores y que se informara formalmente la situación procesal del menor.

La actuación quedó bajo intervención de las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción de la motocicleta y la participación que tuvo el adolescente en el episodio.

De esta manera, el trabajo de la Unidad Operativa Chimbas Este permitió recuperar el vehículo denunciado como robado y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes. La motocicleta quedó vinculada al procedimiento como elemento recuperado, mientras se cumplieron las directivas impartidas por el Juzgado de Menores.