El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio El Ciudadano, en Rawson. Dos sujetos ingresaron a una propiedad tras violentar un portón y sacaron una máquina hormigonera. El dueño advirtió el movimiento, salió a perseguirlos y, con la ayuda de un vecino, logró retener a uno de ellos.

Un intento de robo durante la madrugada terminó con un joven de 18 años detenido en Rawson, luego de que el propietario de una vivienda advirtiera que dos sujetos sacaban una máquina hormigonera de su domicilio. La intervención de un vecino resultó clave para interceptar a uno de los sospechosos, mientras que el segundo logró escapar.

El episodio ocurrió alrededor de las 2:45 en una vivienda ubicada sobre calle Necochea, en la manzana B, del barrio El Ciudadano. Según la información policial, los delincuentes ingresaron a la propiedad después de violentar un portón y se dirigieron hacia el sector donde se encontraba una máquina hormigonera.

Así quedó el portón tras ser vioelntado por los ladrones.

El propietario escuchó ruidos provenientes del portón y salió para comprobar qué sucedía. Al dirigirse hacia el frente de su vivienda, observó a dos hombres que trasladaban una máquina de su propiedad.

Ante esa situación, el damnificado comenzó a gritarles para alertarlos de que habían sido descubiertos. Los sospechosos reaccionaron y abandonaron el artefacto en las inmediaciones antes de escapar a pie.

La hoermigonera sustraída fue recuperada por el damnificado y un vecino suyo.

Sin embargo, el dueño de casa salió detrás de ellos y, con la colaboración de un vecino, consiguió interceptar a uno de los autores. El otro involucrado logró alejarse del lugar antes de que llegaran los efectivos policiales.

La situación fue comunicada al operador de turno del sistema Trueno Halcón, que comisionó a personal de Motorizada N° 2 hasta la intersección de calle Necochea y calle 11 de Septiembre, donde se había producido una aprehensión civil.

Cuando los uniformados arribaron, encontraron a dos hombres que mantenían reducido a un tercero en el suelo. Tras entrevistarlos, conocieron la versión del propietario sobre el ingreso a la vivienda, la sustracción de la hormigonera y la posterior persecución de los sospechosos.

El detenido fue identificado como Eber Nahuel Aguilera, de 18 años, domiciliado en el Lote Hogar 32. En el procedimiento, los efectivos también constataron el abandono de la máquina hormigonera, que fue recuperada y quedó como elemento secuestrado en la causa.

Por el episodio intervino la Subcomisaría Villa Hipódromo, dependencia que recibió las actuaciones correspondientes bajo el legajo 49/26, con la carátula de robo agravado por escalamiento.

Posteriormente, el personal policial estableció comunicación con el Sistema Acusatorio. El ayudante fiscal Alejandro Solera se presentó en el lugar y, luego de consultar con el fiscal Fernando Bonomo, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

De esta manera, Aguilera quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias del ingreso a la propiedad y la participación del segundo sospechoso que consiguió escapar. La hormigonera recuperada quedó incorporada como evidencia en la investigación.