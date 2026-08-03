La Policía de San Juan investiga un robo ocurrido en la joyería M&G, ubicada en la esquina de las calles Tucumán y Rivadavia, en plena peatonal de Capital.

El hecho fue descubierto durante la mañana de este lunes, cuando los propietarios llegaron al local y advirtieron que el comercio había sido vulnerado. De acuerdo con las primeras informaciones, el robo se habría producido alrededor de la 1 de la madrugada.

Según las primeras imágenes analizadas por los investigadores, dos delincuentes llegaron al lugar con los rostros cubiertos por cascos y encapuchados con chalecos reflectivos. Una vez frente al comercio, comenzaron a sustraer las joyas exhibidas en bolsas. Toda la maniobra habría durado aproximadamente cuatro minutos, tras lo cual escaparon antes de la llegada de la Policía.

La dueña Sonia Arenas confirmó que las pérdidas económicas están estimadas entre $20.000.000 y 30.000.000, aunque el inventario continúa para determinar con precisión el valor total de lo robado.

De acuerdo con la propietaria del comercio, Sonia Arenas, los delincuentes lograron ingresar por la puerta principal sin romper el vidrio. Para acceder al local, corrieron el seguro de la puerta del frente y, una vez en el interior, comenzaron a cargar la mercadería en bolsas.

Mientras tanto, personal policial trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir los movimientos de los autores e identificarlos. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.