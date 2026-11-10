Un delincuente robó una motocicleta en apenas 30 segundos frente a una vivienda de Villa Angélica, en Rawson. El hecho ocurrió el pasado 4 de noviembre, alrededor de las 15, cuando una mujer llegó a la casa de sus padres y dejó estacionado el rodado en la puerta.

La mujer se bajó de la moto para ingresar a la propiedad y dejar algunas cosas. Sin embargo, en ese breve momento, un ladrón apareció en escena, se acercó al vehículo y se lo llevó.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad privadas de vecinos de la familia damnificada. Las imágenes muestran la rapidez con la que actuó el delincuente, que aprovechó que la motocicleta había quedado sin vigilancia para concretar el robo.

El vehículo sustraído es una Corven Energy 110, de 107 centímetros cúbicos de cilindrada, identificada con el dominio A110XNH.

El hecho ocurrió a plena luz del día y generó preocupación entre los vecinos de la zona, tanto por la modalidad del robo como por la rapidez con la que el delincuente logró llevarse el rodado.