Una motocicleta de 110 centímetros cúbicos que fue robada durante la mañana del miércoles en el barrio 23 de Mayo, en San Juan, apareció desarmada en el fondo de una vivienda del barrio Victorino Ortega. El hallazgo se produjo alrededor de las 17, cuando una mujer advirtió la presencia del rodado entre las pertenencias de su propiedad y dio aviso a la Policía. Los efectivos secuestraron las piezas y trasladaron todo a la sede policial, mientras avanzaron con las actuaciones para identificar al responsable del robo.

De acuerdo con la información policial, el hecho quedó registrado en el legajo N.º 302/2026, caratulado como robo, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

La moto fue encontrada en una casa, pero el delincuente no.

El robo ocurrió cerca de las 11, cuando el vehículo quedó estacionado en el frente de los departamentos del barrio 23 de Mayo. Según los datos incorporados al procedimiento, un hombre que vestía un pantalón rojo habría tomado la motocicleta y se la habría llevado del lugar.

Tras conocer lo sucedido, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur realizaron recorridas por las inmediaciones del barrio Victorino Ortega, hacia donde presuntamente se había dirigido el autor del hecho. Los uniformados consultaron a los vecinos para establecer si habían visto el rodado o contaban con información que permitiera localizarlo.

Durante esas tareas, una mujer les hizo señas desde la calle 25 de Mayo y les informó que había encontrado una motocicleta desarmada en el fondo de su vivienda.

El rodado estaba completamente desguasado cuando lo encontró la Policía.

La mujer explicó que había salido de su domicilio durante las primeras horas del día y regresó alrededor de las 16. Después de realizar tareas domésticas, se dirigió al fondo de la propiedad para tender ropa y observó las partes de una moto.

Ante esa situación, permitió el ingreso de los policías, quienes constataron que las piezas correspondían al vehículo denunciado como robado horas antes. Según el reporte, la propiedad contaba con un cierre perimetral precario de tela romboidal y una tarima de madera sin cadena ni otras medidas de seguridad.

Entre los elementos encontrados, los efectivos identificaron ruedas, motor, amortiguadores, plásticos y cables eléctricos. A simple vista, también advirtieron que faltaban el cuadro y la batería de la motocicleta.

La mujer realizó la entrega voluntaria de las piezas y los policías consultaron la información disponible en la base de datos para verificar los antecedentes del rodado. La respuesta confirmó que se trataba de la motocicleta sustraída durante la mañana en el barrio 23 de Mayo.

Finalmente, los efectivos procedieron al secuestro de las partes y las trasladaron a la sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes. Por el momento, el informe no consignó personas aprehendidas, por lo que la investigación quedó orientada a establecer quién sustrajo la moto y cuáles fueron las circunstancias en las que terminó desarmada en el fondo de la vivienda.

El procedimiento estuvo a cargo del oficial subinspector Sebastián Muñoz y del cabo primero Mario Herrera, del Comando Radioeléctrico Sur, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.