Robbie Williams ya está en Argentina y comenzó la cuenta regresiva para su esperado regreso a los escenarios del país. El cantante británico llegó luego de pasar por Chile y se prepara para brindar tres shows en Buenos Aires, que marcarán su reencuentro con el público local después de 20 años.

Las presentaciones están previstas para el 1, 2 y 4 de octubre en el Arena de Buenos Aires. Allí, el artista combinará canciones de Britpop, su más reciente trabajo discográfico, con varios de los grandes éxitos que marcaron su extensa carrera.

Las primeras imágenes de Williams en suelo argentino fueron difundidas por integrantes de su club de fans. El músico arribó al país tres días antes de la primera presentación y, hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las actividades que realizará antes de subir al escenario.

El regreso de Robbie Williams a Argentina

La visita genera una fuerte expectativa entre sus seguidores. Williams no realiza un concierto propio en el país desde 2006, cuando protagonizó dos multitudinarias presentaciones en el estadio de River Plate.

El interés fue tal que las entradas para la primera fecha se agotaron rápidamente y luego se sumaron dos nuevas funciones. La presentación del 2 de octubre también consiguió agotar sus localidades.

Durante esta gira, el cantante incluye clásicos como “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Strong”, “She’s The One”, “Feel” y “Angels”, además de canciones pertenecientes a Britpop.

El álbum fue lanzado este año y cuenta con 11 canciones. Según explicó el propio Williams, el proyecto surgió con la intención de recuperar el sonido que hubiera querido desarrollar después de abandonar Take That en 1995, durante el auge del pop británico.