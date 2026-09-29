Robbie Williams ya está en Argentina y comenzó la cuenta regresiva para uno de los regresos más esperados por sus fanáticos. El cantante británico llegó al país después de su paso por Chile y se prepara para brindar tres shows en Buenos Aires, a 20 años de sus últimas presentaciones ante el público argentino.

Las primeras imágenes de su llegada fueron difundidas por integrantes de su club de fans. Por el momento, no trascendió públicamente dónde fueron tomadas las fotografías y el artista no fue recibido por paparazzi en el aeropuerto.

Su llegada a la Argentina. (Fuente: Twitter/@RobbieArgentina)

Cuándo serán los shows de Robbie Williams

El músico se presentará los días 1, 2 y 4 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las tres fechas figuran como agotadas en la agenda oficial del artista.

El regreso generó una fuerte expectativa entre sus seguidores. La primera fecha se agotó rápidamente y, debido a la demanda, se sumaron los recitales del 2 y 4 de octubre.

Williams llegará con su gira Britpop, basada en su más reciente álbum, pero el repertorio también incluirá algunos de los grandes éxitos que marcaron su carrera.

Entre las canciones que forman parte del espectáculo aparecen clásicos como “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Strong”, “She’s The One”, “Feel” y “Angels”.

Un reencuentro después de 20 años

La vuelta de Robbie Williams tiene además un fuerte componente nostálgico para el público argentino. La última visita del cantante se produjo hace dos décadas, cuando realizó dos multitudinarios conciertos en River en 2006.

Desde entonces, su vínculo con Argentina continuó siendo recordado por sus seguidores. Incluso tuvo una participación que no pudo concretarse en un festival en 2018 y protagonizó distintas historias vinculadas con el país.

Ahora, dos décadas después de aquellos recitales en River, Williams volverá a encontrarse con sus fanáticos argentinos en un escenario porteño.

El álbum que trae a la Argentina

Además de repasar los clásicos de su trayectoria, el británico presentará canciones de Britpop, su más reciente disco, compuesto por 11 temas.

Williams explicó que el álbum nació como una forma de recuperar una etapa de la música británica que marcó su carrera, particularmente el período posterior a su salida de Take That en 1995.

El artista ya dejó atrás Chile y se instaló en Argentina, donde permanecerá durante los próximos días antes de subir al escenario. Con las tres fechas agotadas, la cuenta regresiva para su reencuentro con el público argentino ya comenzó.