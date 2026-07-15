En la antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el integrante del cuerpo técnico de la Selección, Roberto Ayala, dejó un mensaje de confianza y destacó el trabajo realizado por el equipo de Lionel Scaloni para llegar a una nueva instancia decisiva.

El exdefensor sostuvo que ambos seleccionados hicieron méritos para instalarse entre los cuatro mejores del torneo y aseguró que la Albiceleste afrontará el desafío con la convicción de poder disputar una nueva final. "Llegaron los equipos que han hecho un buen trabajo. No sé si jugará la historia, es un partido para disfrutarlo. Estamos a un paso de poder disputar otra final", expresó Ayala.

La clave estará en imponer el juego argentino

El exzaguero también analizó cómo imagina el desarrollo del encuentro y remarcó que Argentina no debe modificar su identidad futbolística, basada en la posesión de la pelota y la búsqueda constante de espacios. "La idea es siempre respetar nuestra idea de juego. Encontrar esos espacios desde la tenencia de la pelota. Creo que con este equipo los vamos a poder encontrar", señaló.

Ayala advirtió además sobre una de las principales fortalezas del conjunto inglés. "Hay que ser muy precisos y estar atentos porque ellos abren rápidamente a los laterales para tener ese uno contra uno. Las vigilancias serán muy importantes a la hora de atacar", explicó.

Un mensaje de confianza para la Albiceleste

De cara a un partido que definirá al rival de España en la final del Mundial, el ayudante de Scaloni cerró con un mensaje de optimismo hacia el plantel. "Tenemos que ganar confianza desde el minuto cero. Confianza, disfrutar el partido y saber que hay capacidad de sobra para ganar el partido".

Con ese respaldo del cuerpo técnico, Argentina buscará superar a Inglaterra en Atlanta y dar un nuevo paso en su sueño de defender el título mundial conseguido en Qatar 2022.