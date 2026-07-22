El final de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó algunos momentos de tensión dentro del campo de juego. Mientras los festejos y las discusiones se mezclaban tras el triunfo español por 1 a 0, una imagen tomada desde la tribuna generó polémica al mostrar a Roberto Fabián Ayala en un cruce físico con el futbolista español Dani Olmo.

La secuencia, que no fue captada por la transmisión oficial de televisión, se viralizó en redes sociales días después del partido. En la fotografía se observa al exdefensor argentino y actual integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en medio de un tumulto, con un gesto que muchos interpretaron como una agresión al jugador europeo.

Ante la repercusión, Ayala decidió romper el silencio y habló sobre el episodio en el programa Esports Migdia, de Valencia Capital Radio.

“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, son cosas que quedan ahí”, expresó el exfutbolista argentino.

Sin embargo, Ayala intentó aclarar la situación y rechazó la interpretación de que haya existido un golpe de puño contra Olmo.

“Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”, explicó.

El exjugador de la Selección argentina reconoció que la intensidad del momento pudo haber influido en la reacción, aunque remarcó que por su función actual debe mantener otro tipo de comportamiento.

“Si lo veo, le pido disculpas”

Al referirse a una posible charla con el futbolista español, Ayala aseguró que buscará cerrar la situación de manera personal.

“Si lo veo, le pido disculpas en persona”, afirmó el integrante del cuerpo técnico de Scaloni.

El episodio se sumó a otros cruces que marcaron el cierre de una final cargada de tensión, luego de que España se consagrara campeón del Mundial 2026 al vencer a Argentina por la mínima diferencia.