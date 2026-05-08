Roberto García Moritán se sinceró sobre el presente de su ex pareja, Priscila Crivocapich, quien recientemente volvió con el Rifle Varela. La noticia generó un fuerte impacto mediático porque el vínculo entre el periodista y la modelo se habría gestado poco tiempo después de que ella terminara con el empresario en diciembre pasado. Durante una charla en el programa Más que sinvergüenzas, bajo la conducción de Luciana Elbusto y Alejandro Cupitó, el gastronómico analizó las sospechas de una posible icardeada.

A pesar de que el término traición sobrevoló la entrevista, García Moritán intentó mantener un tono cordial al referirse al cronista deportivo. Al ser consultado sobre el tipo de contacto que mantienen, el ex de Pampita fue tajante al aclarar que "no soy amigo, pero nos hemos cruzado varias veces".

Según su relato, los encuentros previos estuvieron marcados por la mención de su entonces mujer. El empresario destacó la actitud de Varela al afirmar que "él siempre me habló muy bien de ella y es un buen tipo".

La charla subió de tono cuando Luciana Elbusto bromeó sobre si el Rifle estuvo esperando el final de la relación para avanzar. Ante esta posibilidad, Roberto lanzó una frase muy sugerente al responder que "puede ser…todo hemos tenido ahí alguna que cada tanto", haciendo referencia a cómo suelen compartirse las parejas en el ambiente artístico.

Sin embargo, optó por cerrar el tema deseándoles lo mejor. Sobre el comportamiento del periodista en el pasado, recordó que "me parece un gran tipo y cada vez que me lo cruzaba me mandaba saludos, me hablaba muy bien de ella, ojalá sean muy felices".