La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 marcó el final del ciclo de Roberto Martínez como seleccionador. El entrenador español confirmó que el encuentro frente a España, que terminó con derrota por 1-0, fue su último al frente del seleccionado luso y que dejará el cargo cuando finalice su contrato.

La decisión ya había sido anticipada por distintos medios internacionales y no dependía del resultado obtenido en la Copa del Mundo. Tras el partido, Martínez puso fin a las especulaciones y anunció su salida en la conferencia de prensa.

"Este ha sido mi último partido con la selección portuguesa", expresó el técnico de 52 años. Además, destacó el vínculo que construyó durante su etapa al frente del equipo: "Ha sido una etapa increíble, un orgullo que no puedo describir".

El entrenador también agradeció el compromiso del plantel durante su gestión. "Quiero dar las gracias a los jugadores por su esfuerzo, porque ha sido increíble. Tanto talento. Pero lo que ha marcado la diferencia ha sido la dedicación para formar un equipo", afirmó.

A pesar de la eliminación, Martínez consideró que Portugal realizó una de sus mejores actuaciones en el torneo. "Los jugadores han dado el corazón y el alma; creo que fue nuestro mejor partido del Mundial", señaló. El conjunto portugués estuvo cerca de llevar el encuentro al tiempo suplementario, pero Mikel Merino marcó el único gol en el descuento y selló la clasificación de España.

El técnico también hizo referencia al momento vivido por Cristiano Ronaldo, quien abandonó el campo visiblemente emocionado tras lo que podría haber sido su última participación en una Copa del Mundo. "Es normal estar triste. Hoy merecíamos más suerte", sostuvo.

Roberto Martínez asumió como seleccionador de Portugal en enero de 2023 y dirigió un total de 45 partidos, con un promedio de 2,27 puntos por encuentro. Durante su gestión conquistó la Liga de Naciones 2025, aunque también quedó eliminado en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y ahora en los octavos de final del Mundial 2026, resultado que marcó el cierre de su ciclo.