El diseñador argentino Roberto Piazza expresó su profundo dolor tras confirmarse la muerte de Agustín Randazzo, uno de los argentinos que viajaba en los trenes que chocaron este miércoles 28 de octubre en Toledo, España. La víctima, de 51 años, permanecía desaparecida desde el accidente ferroviario y su cuerpo fue finalmente identificado por sus familiares.

En diálogo con TN, Piazza contó cómo recibió la noticia y recordó los momentos de incertidumbre que atravesaron durante la búsqueda. "Hace una hora nos confirmaron que el hermano y la pareja de Agustín encontraron su cuerpo en la Guardia Civil", relató el diseñador, visiblemente afectado.

Randazzo residía en España desde 2002 y trabajaba en el área de comunicaciones. Por motivos laborales, utilizaba habitualmente el servicio ferroviario de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla. Al momento del accidente viajaba en el vagón 8 de una formación de Renfe, que terminó impactando contra otro tren de la empresa Iryo.

Piazza recordó a su amigo como una persona activa, saludable y comprometida con su trabajo. "Hace 25 años que Agustín vivía en España, trabajaba muy bien, era sano, muy capaz. Tenía mucha vida", expresó.

Durante las horas posteriores al choque, los familiares de Randazzo recorrieron distintos centros de salud en busca de información sobre su paradero. Su pareja, Sergi Horan, difundió una descripción física del argentino para facilitar su identificación, mientras crecía la preocupación por la falta de noticias.

El diseñador reconoció que, hasta último momento, mantenía la esperanza de encontrarlo con vida. "Yo estaba convencido de que lo iban a encontrar en un hospital de algún pueblo cercano a Toledo", sostuvo.

Además, explicó que existían versiones sobre una posible atención médica de Randazzo después del accidente, aunque esa información no había sido confirmada. La incertidumbre se mantuvo hasta que sus allegados lograron identificar el cuerpo.

Tras conocerse el desenlace, Piazza también utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras de despedida. "Chau loco, hermosos recuerdos de muchas cenas juntos en Madrid. Chau Agustín querido, descansá en paz", escribió, junto a una fotografía que reflejaba la amistad que mantenían.

En medio del dolor, el diseñador cuestionó el estado del sistema ferroviario español y señaló que existían preocupaciones por su mantenimiento. Sus declaraciones se produjeron mientras las autoridades avanzaban con la investigación para determinar las causas del siniestro.

El accidente ocurrió cuando una formación de Renfe, que transportaba a 378 pasajeros, embistió por detrás a un tren de Iryo que permanecía detenido cerca de Urda, con 147 personas a bordo. El fuerte impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó decenas de fallecidos y más de 100 heridos.

Las primeras investigaciones apuntan a una posible falla en el sistema de seguridad ferroviaria y a una orden que habría permitido reanudar la circulación sin las restricciones de velocidad necesarias. Las autoridades españolas continúan investigando las responsabilidades.