Un brutal episodio de violencia conmociona a Rivadavia. Roberto Zamora, un vecino de 46 años del barrio Nuevo Cuyo, permanece internado en estado crítico luego de haber sido emboscado y atacado por cuatro personas que, según la investigación, utilizaron un martillo para golpearlo en distintas partes del cuerpo.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo en el interior del complejo habitacional ubicado en La Bebida. De acuerdo con las primeras informaciones, Zamora fue sorprendido por un grupo de agresores que lo atacó con extrema violencia, provocándole heridas de gravedad.

Tras la agresión, familiares y vecinos acudieron en su auxilio y dieron aviso al servicio de emergencias. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde los médicos diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave, con hundimiento de cráneo en la zona frontal, además de múltiples politraumatismos. Actualmente permanece internado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

En paralelo, la investigación continúa para identificar y detener a los cuatro atacantes. La UFI Genérica trabaja para reconstruir cómo ocurrió la emboscada y determinar cuál fue el móvil del violento ataque, un aspecto que, por el momento, sigue sin esclarecerse.