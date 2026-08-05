Un joven de 20 años fue detenido pocos minutos después de protagonizar un violento robo agravado con arma blanca en Rawson. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Subcomisaría Ansilta, quienes iniciaron una persecución tras la denuncia de la víctima y lograron capturar al sospechoso cuando intentaba escapar hacia el barrio Malimán. Aunque el acusado fue aprehendido con el cuchillo presuntamente utilizado durante el asalto, las zapatillas robadas no pudieron ser recuperadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.20 del martes en las inmediaciones de la Escuela Franklin, en jurisdicción de la Subcomisaría Ansilta. En ese momento, personal policial integrado por la oficial subinspectora Katya Gómez y el cabo Renzo Carmona colaboraba en un procedimiento por un accidente de tránsito sobre calle Juan José Paso e Hipólito Yrigoyen.

Mientras realizaban esas tareas, un hombre se acercó hasta los efectivos y les manifestó que instantes antes había sido víctima de un robo. Según relató, un sujeto que vestía una campera marrón lo tomó del cuello y le apoyó un cuchillo en esa zona del cuerpo para intimidarlo. Bajo amenazas, el agresor le sustrajo un par de zapatillas marca Lacoste y escapó corriendo del lugar.

La víctima señaló la dirección de fuga del delincuente y los policías lograron visualizar a un hombre con las características aportadas que corría hacia el barrio Malimán. De inmediato comenzó una persecución que finalizó pocos minutos después, cerca de las 19.25, en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Boulevard Sarmiento, donde el sospechoso fue reducido y detenido.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo Tramontina que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado para cometer el asalto. También incautaron una mochila de color negro con marrón que llevaba el detenido al momento de la aprehensión. Sin embargo, pese a la búsqueda realizada en el recorrido de la fuga, el par de zapatillas robado no pudo ser localizado.

El aprehendido fue identificado como Nahir Gonzalo Ezequiel Molina, de 20 años, con domicilio en el barrio La Quebrada, en Rawson. La víctima, en tanto, fue identificada como Guillermo Jesús Infante, de 31 años, también domiciliado en ese departamento.

El ayudante fiscal Mariano Teja se hizo presente en el lugar del procedimiento y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma blanca y el detenido quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para recuperar los efectos sustraídos y completar las medidas probatorias correspondientes.