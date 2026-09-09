El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en Presbell Cosmética, un comercio ubicado en la esquina de avenida Rioja y Pedro Echagüe, en el departamento Rawson.

El ingreso y el recorrido del delincuente quedaron registrados por las cámaras de seguridad del local, que permitieron reconstruir parte de la secuencia.

Según las imágenes, el hombre ingresó al comercio y comenzó a recorrer el interior para seleccionar los elementos que finalmente se llevaría.

Una sábana para llevarse los productos

Durante la maniobra, el sospechoso utilizó una sábana para reunir distintos productos de cosmética.

El hombre fue colocando la mercadería en el interior de la tela, con la intención de facilitar su traslado al momento de escapar del lugar.

Sin embargo, el delincuente no se habría conformado con los productos encontrados dentro del comercio y también fue directamente hacia la caja fuerte.

Se llevó la recaudación

Las cámaras también registraron el momento en que el sospechoso abrió la caja fuerte del establecimiento y retiró el dinero correspondiente a la recaudación.

De esta manera, además de la mercadería, logró llevarse efectivo antes de abandonar el local.

Ahora, los investigadores deberán establecer cuál fue el monto total del dinero sustraído y calcular el valor de los productos que fueron robados.

El sospechoso ya habría sido identificado

Las imágenes de las cámaras de seguridad son una de las principales pruebas con las que cuenta la investigación.

A partir de ese material, el sospechoso ya habría sido identificado. Sin embargo, todavía resta determinar su participación concreta en el hecho y establecer si contó con la colaboración de otras personas.

La investigación continuará con el análisis de las grabaciones y de las demás pruebas reunidas para reconstruir la maniobra y determinar quiénes participaron del robo.