Kevin Miguel Narváez, Santiago Ramiro Pérez, Andrés Jeremías Zárate Ortega y un adolescente de 16 años identificado como A. T. G. terminaron apresados luego de cometer un importante atraco. Los cuatro involucrados ingresaron a un local comercial ubicado en calle Las Heras, entre Rivadavia y Laprida, pero el plan de huida falló por completo cuando el vehículo sufrió un desperfecto en plena calle.

El procedimiento policial fue concretado por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía, pertenecientes al Departamento D-5. Cerca de las 2.54 de la madrugada ingresó un aviso sobre ladrones dentro del negocio, por lo que las patrullas acudieron de inmediato. Al arribar observaron un Chevrolet Corsa Classic alejándose hacia el norte y comenzaron a seguirlo hasta la esquina de calle Falucho, donde el rodado se detuvo.

Dentro del automóvil los investigadores hallaron un bolso colocado en el asiento trasero que contenía 20 teléfonos iPhone y una caja fuerte con $110, papeles y gran cantidad de tarjetas de crédito y débito. Los elementos pertenecían tanto al negocio como a particulares, sumado a dinero en efectivo y objetos personales de los aprehendidos. En medio del procedimiento uno de los agentes terminó lesionado en la mano y el hombro.

Expertos de Criminalística trabajaron en la escena recolectando pruebas y peritando el vehículo para sumar a la causa. Los tres adultos quedaron alojados en la Comisaría 4ª a disposición de la UFI Flagrancia, mientras que el Primer Juzgado de Menores ordenó enviar al menor al Centro de Admisión y Derivación CAD. El caso fue calificado legalmente como robo agravado por efracción, escalamiento, en poblado y en banda, con participación de un menor.