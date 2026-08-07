Una importante cantidad de joyas, relojes, accesorios de relojería y dinero fue recuperada durante tres allanamientos realizados en Chimbas en el marco de la investigación por el robo de joyas ocurrido en la Peatonal. El operativo estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones Central D-5, junto a la UFI Delitos contra la Propiedad, y tuvo como uno de sus principales hallazgos una mochila gris que estaba enterrada en una de las viviendas requisadas.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en Villa San Patricio, Villa María y barrio Los Tamarindos, donde los investigadores buscaban elementos vinculados con la causa por robo agravado.

Durante las requisas, los efectivos encontraron una importante cantidad de objetos que quedaron secuestrados y fueron puestos a disposición de la Justicia.

(Gentileza Policía de San Juan)

El hallazgo clave: una mochila enterrada

Uno de los descubrimientos que más llamó la atención de los investigadores se produjo en una de las viviendas allanadas.

En el lugar, los policías encontraron una mochila gris que había sido enterrada. En su interior había una importante cantidad de elementos nuevos vinculados con la actividad de relojería.

El secuestro incluyó 31 exhibidoras de relojes de marcas como CASIO, SEIKO, MISTRAL, PROSPACE, CIZTICEN y EUROTIME.

También encontraron siete mallas de reloj CASIO, cinco manuales, cajas y una calculadora.

La presencia de estos elementos es ahora parte de la investigación para establecer su procedencia y determinar si fueron sustraídos durante el robo que originó la causa.

Recuperaron una gran cantidad de joyas

El operativo también permitió recuperar numerosas alhajas y accesorios.

Entre los elementos secuestrados aparecen siete pulseras tipo esclava, brazaletes, alrededor de 20 aros, 15 anillos, dijes, coronitas, prendedores y cadenas de distintos modelos y colores.

Los investigadores trabajan ahora para establecer cuáles de estos elementos corresponden concretamente al robo de joyas ocurrido en la Peatonal.

El volumen y la variedad de las piezas recuperadas se convirtieron en uno de los principales resultados de los procedimientos realizados en Chimbas.

Más de $1,4 millones y otros elementos

Además de las joyas y la relojería, durante los tres allanamientos se secuestró $1.442.000 en efectivo y un dólar estadounidense.

El dinero se encontraba distribuido en distintos tipos de billetes y quedó incorporado a la causa como elemento de interés para la investigación.

Los efectivos también secuestraron dos teléfonos celulares, una remera deportiva negra marca “adipure”, un televisor BGH y una bicicleta rodado 29 de color rojo.

Todos los elementos fueron trasladados y quedaron bajo disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.

La investigación continúa

Los tres allanamientos fueron realizados por personal de la Brigada de Investigaciones Central D-5 en el marco de la investigación por el robo agravado.

Ahora, los investigadores deberán determinar qué elementos recuperados corresponden al robo de joyas de la Peatonal y cuál fue el recorrido que tuvieron hasta llegar a las viviendas allanadas.

Mientras tanto, la Justicia mantiene bajo análisis todo lo secuestrado, con especial atención en la mochila con relojería que había sido enterrada y la gran cantidad de joyas y accesorios recuperados en los procedimientos.