La policía detuvo a cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años oriundos del departamento Chimbas, sospechados de haber perpetrado el millonario robo en el local comercial Go Lite, situado en la intersección de avenida Libertador y Paso de los Andes, en Rivadavia. A pesar de que se concretaron las capturas tras diversos allanamientos y medidas investigativas, fuentes judiciales confirmaron que los jóvenes recuperaron la libertad poco tiempo después debido a que todos son menores de edad.

El golpe delictivo ocurrió durante la madrugada del pasado 29 de octubre en el comercio dedicado a la venta de telefonía móvil. En aquella oportunidad, los delincuentes ingresaron al establecimiento y sustrajeron un total de 20 teléfonos celulares marca iPhone de diferentes modelos, sumado a una consola de videojuegos PlayStation 5, alcanzando un botín valuado en aproximadamente $30.000.000.

La causa cobró gran notoriedad pública luego de que se viralizaran distintas publicaciones en las redes sociales Instagram y TikTok, las cuales fueron atribuidas a los presuntos autores del atraco. En las imágenes difundidas, se observaba a los implicados exhibiendo parte de la mercadería sustraída y celebrando el resultado del robo en el local de Rivadavia.

Dentro del material que circuló en internet, destacó una historia de Instagram que contenía la frase “Por fin mi sueño se hace realidad”, acompañada de diversos emojis y la fotografía de una motocicleta que habría sido comprada con el dinero obtenido del ilícito.

En otro de los posteos detectados por los investigadores, uno de los sospechosos se mostraba exhibiendo billetes de dólares. Con estas detenciones y la posterior liberación por su condición de menores, el expediente judicial continúa su curso para determinar las responsabilidades de los involucrados.