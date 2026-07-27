Dos ladrones fueron detenidos luego de ser señalados por el robo de la batería de una camioneta en el departamento Chimbas. La intervención policial se produjo después de que la víctima y un familiar persiguieran a los sospechosos y lograron recuperar el elemento sustraído.

El hecho se registró alrededor de las 4:50, cuando personal policial fue comisionado por el operador del CISEM hasta calle 25 de Mayo, donde se había denunciado la sustracción de una batería. De acuerdo con la información incorporada a la causa, los sospechosos habrían sustraído el elemento de una camioneta Ford F-100 de color blanco.

La batería recueprada fue reconocida como propia por su dueño.

Mientras los efectivos se dirigían al lugar, se informó que en las inmediaciones se había producido la aprehensión civil de uno de los presuntos autores del hecho. La situación se había originado luego de que un familiar del damnificado observó a dos sujetos que presuntamente habían sustraído la batería de la camioneta de su hermano, estacionada en un domicilio de calle Salvador María del Carril.

El hombre salió en persecución de los sospechosos y, según quedó asentado en la denuncia, observó que ambos llevaban la batería en su poder. La persecución se extendió hasta calle 25 de Mayo, donde se produjo la intervención de civiles y la retención de uno de los involucrados.

Cuando los uniformados arribaron al lugar, alrededor de las 4:57, encontraron un grupo de personas y a un hombre con una campera de color negro, quien había sido retenido por particulares. Los efectivos entrevistaron al propietario de la vivienda y posteriormente tomaron contacto con el damnificado, quien manifestó que la batería había sido sustraída de la camioneta de su hermano.

El elemento fue entregado voluntariamente por el morador del domicilio y quedó bajo custodia policial. Posteriormente, el dueño de la batería se presentó en el lugar y reconoció el objeto como de su propiedad, por lo que se procedió a su secuestro formal para incorporarlo a la investigación.

A partir de las tareas realizadas por el personal policial, también se logró individualizar a los otros sospechosos señalados en la causa. La investigación quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar con el proceso judicial.

La causa fue caratulada como robo y se inició el pasado 24 de julio. En el expediente quedaron incorporados los testimonios de los involucrados, el reconocimiento del elemento recuperado y las actuaciones realizadas por los efectivos que intervinieron durante la madrugada.

La investigación continúa bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal para determinar con precisión la participación que tuvo cada uno de los acusados en la sustracción de la batería.