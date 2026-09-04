Robo en el cementerio de Pocito: saquearon tumbas y destruyeron todo

El cementerio municipal de Pocito volvió a ser escenario de un robo que dejó daños en tumbas, puertas y piezas de bronce. El encargado del predio, Pelletán, realizó la denuncia luego de una serie de hechos registrados desde el año pasado. El último episodio terminó con intervención policial y recuperación de parte de los objetos.

Durante el miércoles pasado, desconocidos ingresaron al cementerio y retiraron puertas, placas, floreros y otros elementos de bronce. También provocaron destrozos en tumbas y piezas de mármol para llevarse los objetos. El sábado volvieron a ingresar y fueron detectados por el personal de seguridad.

El cementerio está ubicado sobre calle Aberastain, entre las calles 17 y 18, y cuenta con un sector trasero que permanece abierto hacia un zanjón. En ocasiones anteriores se había colocado una tela para dificultar el ingreso, pero también fue sustraída. Esa condición facilitó el acceso al predio.

La intervención policial

Al advertir el ingreso, el encargado de seguridad dio aviso a la Policía. Los efectivos llegaron cuando los sospechosos intentaban sacar los elementos por el sector trasero, utilizando una escalera para atravesar el zanjón. Al verse sorprendidos, abandonaron parte de lo sustraído y escaparon. En el lugar también quedó una motocicleta.

Los elementos recuperados

La Policía logró recuperar varias puertas, placas y otros objetos, que luego fueron reconocidos por algunas personas afectadas. Sin embargo, se recuperó solo una parte de todo lo robado. Entre los daños quedaron puertas destruidas, mármol roto y floreros dañados.

Una seguidilla de hechos

El episodio se suma a otros robos registrados desde el año pasado. Entre los elementos sustraídos anteriormente aparecen cámaras de seguridad, iluminación del pasillo central, puertas, placas y piezas de bronce. Durante agosto se produjeron al menos dos hechos en el lugar, según la información aportada tras la denuncia.