Dos hombres mayores de edad y tres menores fueron interceptados por personal del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) luego de un robo cometido en un local comercial ubicado en el edificio Catamarán, en inmediaciones de avenida de Circunvalación, entre calles Nuche e Ignacio de la Roza, en Capital.

El procedimiento se inició alrededor de las 20:50 de este jueves, cuando efectivos del GAM realizaban recorridas preventivas por jurisdicción de las comisarías 3ª y 28ª y escucharon por la frecuencia policial que personas desconocidas habían ingresado al edificio Catamarán y habían sustraído distintos efectos.

Las prendas secuestradas fueron rconocidas por los reprsentantes de la firma.

Los uniformados se dirigieron al lugar y constataron que efectivamente se había producido un ilícito. A partir de esa situación, realizaron recorridas por la zona y, en inmediaciones de calle Nuche y el lateral de avenida de Circunvalación, entrevistaron a un grupo de personas que circulaba por el sector.

En el lugar encontraron a dos mayores y tres menores que trasladaban una caja con distintos elementos cuya procedencia no pudieron acreditar. Entre los efectos hallados había un mameluco azul, dos camisas de trabajo, una azul y otra beige, una campera azul, un juego de destornilladores, una llave Stilson de 36 pulgadas, una llave de impacto y un par de zapatillas.

Los sospechosos se desplazaban en bicicletas.

También encontraron una remera tipo primera piel, dos pantalones tipo cargo y un cargador de notebook. El grupo se movilizaba, además, en cuatro bicicletas rodado 29, cuya propiedad tampoco pudo ser acreditada en ese momento.

Ante la sospecha de que los elementos podían estar vinculados con el robo denunciado minutos antes, una patrulla del GAM regresó al edificio Catamarán para establecer con precisión el lugar donde había ocurrido el ilícito.

en total fueron cuatro bicicletas las secuestrdas por la Policía.

Los efectivos determinaron que se trataba del local comercial N°10, donde funcionaba la firma PROCEIND, dedicada al rubro de seguridad industrial. A partir de allí realizaron averiguaciones para establecer quiénes eran los propietarios y representantes del comercio.

Según surgió de las primeras averiguaciones, la firma tenía sus propietarios en la provincia de Buenos Aires, puntualmente en Mar del Plata, mientras que en San Juan contaba con un representante identificado como Medina, oriundo de Mendoza y que se encontraba en la provincia al momento del hecho. El hombre se presentó en el lugar y aportó información sobre los efectos sustraídos.

Con los datos reunidos durante el procedimiento, los efectivos mantuvieron comunicación con el Ayudante Fiscal de Flagrancia, de apellido Bustos, quien dispuso que la causa fuera investigada como robo agravado por ser en despoblado y en banda, bajo el Legajo N° 26/26.

Los dos mayores quedaron vinculados al expediente y fueron identificados como Sergio Fernández, domiciliado en el barrio Los Plátanos, en Rawson, y Pablo Vargas, con domicilio en calle General Roca, en Capital.

En cuanto a los tres menores que fueron interceptados junto con los adultos, quedaron a disposición del Juzgado de Menores en turno, conforme a lo dispuesto por las autoridades judiciales intervinientes.

Los elementos recuperados durante el procedimiento fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras que la investigación quedó en manos de la UFI Flagrancia para determinar la participación que tuvo cada uno de los involucrados en el robo ocurrido en el local comercial del edificio Catamarán.