Robo en el Médano de Oro: se llevaron más de $2.000.000 en herramientas

Un importante delito fue denunciado en Médano de Oro por la sustracción de maquinaria diversa en el interior del Loteo Don José. La propiedad ubicada en la intersección de calle Agua Blanca y Proyectada sufrió el ingreso de intrusos en momentos donde no había moradores presentes en el lugar.

La denuncia formal realizada tras el hecho detalla que los involucrados aprovecharon la ausencia total de ocupantes para forzar la entrada y llevarse bienes de mantenimiento. La Subcomisaría Médano de Oro tomó las primeras declaraciones de la víctima para iniciar las actuaciones legales.

El damnificado por el atraco descubrió el faltante de una cortadora de césped a explosión marca Honda color gris junto con un taladro DeWalt amarillo. Además sustrajeron una hidrolavadora Lusqtof naranja con mango negro, una carretilla naranja y una bomba de agua verde de 0,5 a 0,75 HP.

El inventario de pérdidas incluye tijeras de podar, un alargue negro de 50 metros, destornilladores, una maza y pinzas de diverso tamaño. La cantidad de herramientas robadas genera la sospecha firme de que los autores utilizaron un vehículo para transportar la totalidad del botín.

En un escenario con equipamiento de alta gama, la cortadora de césped Honda autopropulsada oscila entre $2070000 y $4600000 ARS. Por su parte, un taladro DeWalt inalámbrico profesional cuesta de $330000 a $500000 ARS, mientras que la hidrolavadora Lüsqtoff de alta potencia ronda entre $250000 y $300000 ARS.

De este modo, la valuación de reposición total por esas tres máquinas principales se ubica entre $2650000 y $5400000 ARS en el mercado. A esta importante cifra económica se le debe adicionar el valor de la bomba de agua verde junto a los demás insumos reportados.

Las medidas de investigación continúan a cargo de la Brigada de Investigaciones Sur para dar con el paradero de las maquinarias y los responsables del hecho. Hasta la fecha las dependencias policiales no informaron sobre la existencia de personas aprehendidas o identificadas por la causa.