Robo en la casa de Wanda Nara: "Los nenes se encerraron en un baño"

Un violento episodio de inseguridad ocurrió en la propiedad que la conductora de Bake Off posee en la ciudad de Milán. Mientras Wanda Nara se encontraba en Buenos Aires por compromisos laborales y Mauro Icardi cumplía con sus obligaciones deportivas en Turquía, un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda durante la madrugada. En el interior de la mansión se encontraban los cinco hijos de la empresaria acompañados por su abuela, Nora Colosimo.

Ante la irrupción de los asaltantes, los menores debieron resguardarse en uno de los baños de la casa mientras los delincuentes revisaban las habitaciones. Según los reportes iniciales, el botín sustraído incluye joyas de alta gama, carteras de lujo y diversos objetos de valor, alcanzando una cifra estimada en 1.000.000 de euros.

La empresaria rompió el silencio en el programa Team Ubfal para relatar lo sucedido y expresó que "es algo que no se lo deseo a nadie, fue horrible". Durante la comunicación, Wanda Nara remarcó que "fueron muchos nervios" y destacó el rol fundamental de su madre en el cuidado de los niños.

Al respecto, la modelo señaló que "por suerte estaban con mi mamá, que es una leona y los protegió a todos" y concluyó asegurando que "estamos todos bien, que es lo único que importa ahora". Actualmente, las autoridades locales trabajan en la identificación de los responsables del asalto.