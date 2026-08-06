Robo en la joyería de Capital: recuperan mercadería y detienen a dos menores

Tres allanamientos realizados en el departamento Chimbas permitieron a la Policía de San Juan recuperar gran parte de las joyas robadas de la joyería M&G y aprehender a dos adolescentes de 16 años, señalados como los presuntos autores del millonario golpe ocurrido días atrás en el microcentro sanjuanino.

Fuentes de la Brigada Central confirmaron que los procedimientos fueron el resultado de una investigación desarrollada en conjunto con la UFI Delitos contra la Propiedad, Delitos Complejos y otras áreas especializadas.

Como resultado de los operativos, los investigadores secuestraron buena parte del botín sustraído y pusieron a disposición de la Justicia de Menores a los dos adolescentes, mientras la pesquisa continúa para determinar si existieron otros participantes en el hecho.

Las cámaras fueron determinantes

El avance de la causa fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de las imágenes aportadas por el CISEM 911, que permitieron reconstruir los movimientos de los sospechosos.

Los investigadores establecieron que los presuntos delincuentes se movilizaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos que tenía pedido de secuestro por robo.

Personal de la sección Sustracción de Automotores y Autopartes logró ubicar el rodado, aunque el conductor lo abandonó en un terreno baldío al advertir la presencia policial y escapó a pie. Esa pista fue determinante para profundizar la investigación y llegar a los domicilios allanados.

Además, durante las pericias en la joyería, Criminalística levantó tres huellas dactilares que ahora son comparadas con la base de datos de Inteligencia Criminal.

El millonario robo en pleno centro

El hecho ocurrió durante la madrugada en la joyería M&G, ubicada en la esquina de Tucumán y Rivadavia, en Capital.

Las cámaras de seguridad registraron cómo dos delincuentes, con los rostros cubiertos por cascos y vestidos como motociclistas con chalecos reflectivos, ingresaron al local sin romper el vidrio de la puerta principal. Según explicó la propietaria, Sonia Arenas, lograron correr el seguro de la puerta y, en apenas cuatro minutos, cargaron la mercadería en bolsas antes de escapar.

Los ladrones sustrajeron alrededor de 150 relojes de distintas marcas, además de joyas de plata y otros objetos de valor. Las pérdidas fueron estimadas entre 20 y 30 millones de pesos, aunque el inventario definitivo aún continúa.

Con la recuperación de gran parte del botín y la detención de los presuntos responsables, la investigación dio un paso importante, aunque los pesquisas no descartan nuevas medidas para identificar a otros posibles involucrados en el golpe.