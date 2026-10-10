Un chacarero de Médano de Oro, en el departamento Rawson, denunció el robo de dos armas de fuego y municiones de su vivienda. El hecho ocurrió mientras el propietario se encontraba ausente y quedó bajo investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que no se detectaron signos de violencia en los accesos a la propiedad.

El damnificado fue identificado como Miguel Figueroa. Según fuentes judiciales citadas por Tiempo de San Juan, el robo ocurrió días atrás, entre las 19 y las 22, en una casa ubicada sobre calle Belgrano, entre las calles 10 y 11.

Al regresar, el hombre advirtió que habían ingresado a su dormitorio y se habían llevado distintos elementos vinculados con armas de fuego.

Qué elementos se llevaron de la vivienda

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes sustrajeron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con un cargador que contenía 17 municiones y una funda negra. También se llevaron una escopeta de dos caños, calibre 12, que estaba guardada en un estuche verde militar.

A esos elementos se sumó un cinturón con entre 20 y 30 cartuchos de goma y plomo.

El propietario presentó las credenciales correspondientes para acreditar que era legítimo usuario de las armas denunciadas como robadas.

La falta de daños genera interrogantes

Uno de los puntos que despierta dudas en la investigación es la ausencia de signos de ingreso forzado. Según la información publicada, la puerta de la vivienda estaba asegurada con un pasador y no presentaba daños. Tampoco se observaron roturas en el portón corredizo ni en el cierre perimetral del terreno.

Además, la propiedad no cuenta con cámaras de seguridad ni sistema de alarma, una circunstancia que podría dificultar la reconstrucción de lo sucedido.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría Médano de Oro y un fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad inició las actuaciones para determinar cómo ingresaron los responsables, identificar a los autores y avanzar en el esclarecimiento del robo.

Por el momento, no se informó sobre detenidos ni sobre la recuperación de las armas y las municiones sustraídas.