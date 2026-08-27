Un robo se registró durante la madrugada en el local de electrodomésticos Megatone ubicado sobre calle Tucumán, antes de avenida Libertador, en pleno centro sanjuanino. Al menos dos delincuentes ingresaron al comercio y sustrajeron diez teléfonos celulares y una bicicleta.

Según los primeros datos conocidos sobre el hecho, los ladrones habrían forcejeado la puerta del establecimiento para poder ingresar. Una vez dentro, rompieron únicamente la vidriera que se encontraba junto al acceso, precisamente en el sector donde estaban exhibidos los teléfonos celulares.

Los delincuentes tomaron los equipos que estaban más próximos a la entrada y escaparon rápidamente del lugar. También se llevaron una bicicleta que se encontraba cerca del acceso al comercio.

De acuerdo con la información aportada, no se registraron otros daños en el interior del local. La principal afectación quedó concentrada en la vidriera que fue rota para poder acceder a los teléfonos.

El hecho quedó bajo investigación policial. Por estas horas, los investigadores analizan las cámaras de seguridad del comercio y de la zona para reconstruir la secuencia del robo, determinar la cantidad exacta de personas que participaron y avanzar en la identificación de los responsables.

La investigación continúa para establecer cómo fue el ingreso al establecimiento y recuperar, en caso de ser posible, los elementos sustraídos.