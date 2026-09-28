Un robo ocurrido durante el fin de semana dejó a una comunidad educativa de Rawson sin una importante cantidad de herramientas utilizadas por los alumnos para aprender. Del edificio de la ENI N.º 34 Magdalena Güemes, ubicada en el barrio Buenaventura Luna, se habrían llevado al menos una decena de tablets destinadas a actividades educativas.

El hecho ocurrió el sábado y, de acuerdo con lo señalado por integrantes de la comunidad educativa, los delincuentes habrían ingresado por la puerta principal del establecimiento. La institución cuenta con salas de 3, 4 y 5 años y forma parte del sistema educativo provincial.

La principal sospecha de la comunidad es que los autores aprovecharon el momento del recambio del personal policial adicional, cerca de las 7 de la mañana. Esa circunstancia habría generado una ventana de tiempo que los delincuentes utilizaron para ingresar al jardín y llevarse los dispositivos.

El robo afectó a tres salas del establecimiento y generó preocupación entre docentes, padres y alumnos.

Tablets utilizadas para aprender

Los dispositivos no eran utilizados como elementos tecnológicos de uso común. Según explicaron desde el establecimiento, las tablets cuentan con un sistema destinado específicamente al programa educativo con el que trabajan los niños.

Por esa razón, desde la comunidad educativa señalaron que los equipos tendrían una utilidad limitada fuera del ámbito escolar y pidieron que, si alguien recibe una oferta por estos dispositivos o tiene información sobre su paradero, pueda aportar los datos a la investigación.

Las tablets son utilizadas por los chicos como herramientas para aprender, descubrir, jugar, investigar y crear. Por eso, la pérdida de los equipos representa también una dificultad para las actividades que se desarrollan en las salas.

La denuncia ya fue radicada en la Subcomisaría Buenaventura Luna, ubicada a pocos metros del establecimiento. Mientras avanza la investigación para determinar cómo ocurrió el ingreso y quiénes participaron del robo, integrantes de la comunidad educativa comenzaron a difundir mensajes para intentar recuperar los dispositivos.

El pedido de padres y docentes es que cualquier persona que tenga información pueda comunicarla a las autoridades. La expectativa está puesta en recuperar las tablets y esclarecer el robo que afectó directamente a las actividades educativas de los niños y niñas del jardín.