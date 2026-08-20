Un joven de 24 años denunció que delincuentes ingresaron a su casa de Rivadavia y robaron un televisor y varias prendas de vestir. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Arturo Zorrilla.

Según la denuncia, los delincuentes ingresaron al domicilio y sustrajeron un Smart TV de 50 pulgadas. Además, se llevaron tres camperas de reconocidas marcas.

Tras advertir el robo, el damnificado realizó la denuncia correspondiente y aportó información sobre los elementos que habían sido sustraídos.

A partir de la denuncia, la Policía inició una investigación para intentar determinar cómo ingresaron los delincuentes a la vivienda y establecer sus identidades.

Los investigadores trabajan para reunir pistas que permitan localizar a los responsables y recuperar los objetos robados. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas por el hecho.