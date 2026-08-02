El Club Sportivo Peñarol de Concepción sufrió un nuevo robo este domingo y el golpe afectó directamente a sus jugadores. Del vestuario local desaparecieron más de 30 pares de botines que pertenecían a futbolistas de Cuarta y Primera, por lo que el club tuvo que buscar una solución de urgencia para que los chicos pudieran disputar la fecha prevista para este domingo.

El robo fue descubierto alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el secretario de la institución, Delfor Norberto Sánchez, llegó al club para abrir los camarines antes del partido de inferiores que debían disputar frente a Defensores Argentinos.

El interior de donde se llevaron calzado. (Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Al acercarse al sector de vestuarios, Sánchez observó que las luces estaban encendidas y rápidamente advirtió que algo no estaba bien. El candado del portón principal había sido violentado y, al ingresar, encontró abiertas las puertas de los camarines local, visitante y de árbitros.

(Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Tras revisar los distintos sectores, descubrió que el robo se había concentrado en el camarín local. Los delincuentes revisaron las bauleras ubicadas debajo de los asientos de los jugadores y se llevaron los botines que los futbolistas guardaban allí.

“El daño que nos han ocasionado, la verdad que ha sido bastante, bastante”, expresó Sánchez en diálogo con DIARIO HUARPE, al describir las consecuencias del robo.

Según explicó el secretario de Peñarol, estiman que fueron sustraídos al menos 30 pares de botines, ya que muchos jugadores tienen dos pares: uno que utilizan para entrenamientos y otro que reservan para los partidos.

El problema para el club fue inmediato. A menos de una hora del comienzo del partido ante Atenas, todavía no todos los jugadores tenían calzado para poder disputar el encuentro.

La situación generó preocupación porque el robo no solo representa una pérdida económica para la institución, sino que afecta directamente a los jugadores que necesitan esos elementos para poder competir. “Acá hay chicos que necesitan de sus pertenencias para poder jugar”, remarcó Sánchez.

Una semana marcada por los robos

El robo de los botines no fue un hecho aislado. Según relató el secretario de Peñarol, la institución viene sufriendo una seguidilla de hechos delictivos desde hace aproximadamente una semana. “Nos venimos encontrando con que se están perdiendo las cosas”, explicó Sánchez.

Daños y boquete de la ola de robos. (Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

El primer episodio fue el robo de una bomba presurizadora de agua, instalada para aumentar la presión en los sanitarios de la cancha y en el sector de secretaría.

Después, los delincuentes rompieron una esquina de la cabina de prensa y sustrajeron entre 15 y 20 sillas. La institución advirtió el faltante cuando los integrantes del área de prensa las solicitaron para un partido.

Luego, durante el fin de semana, se produjo otro ataque contra las instalaciones: robaron un aire acondicionado y dañaron otro equipo, que finalmente no pudieron llevarse porque quedó parcialmente arrancado y con las instalaciones destruidas.

La seguidilla continuó el miércoles. Al caer la noche, integrantes del club descubrieron que habían sido sustraídos tres reflectores ubicados en el sector de la secretaría y el ingreso a la institución.

Ahora, el robo de los botines volvió a golpear directamente a los futbolistas y puso al club frente a un nuevo gasto para recuperar elementos fundamentales para la actividad deportiva.

(Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

El pedido del club

Desde Peñarol aseguraron que realizaron las denuncias correspondientes y pidieron que quienes puedan aportar información se comuniquen con las autoridades. Sánchez también hizo un pedido a los responsables de los robos y remarcó el impacto que este tipo de hechos tiene sobre las instituciones deportivas.

“Las instituciones hoy deportivas sobreviven, porque esta crisis económica, los clubes la verdad que lo están sufriendo muy mucho”, manifestó.

El dirigente explicó que gran parte de los recursos que consigue el club se destinan a cubrir los gastos cotidianos y que reponer los elementos sustraídos representa un esfuerzo importante.

“Cuando algo se rompe, cuando algo se pierde, que te llevan, la verdad que reponerlo cuesta muy mucho”, señaló.

Por último, Sánchez pidió a quienes están detrás de los robos que tengan en cuenta el perjuicio que generan y que no vuelvan a ingresar al club.