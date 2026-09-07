Un hombre de 35 años fue detenido este domingo luego de ingresar a un local comercial de Capital tras violentar una de las puertas de acceso y escapar con una bolsa de consorcio que contenía varios pares de zapatillas y prendas de vestir. La Policía llegó al lugar luego de que se activara la alarma del comercio y logró interceptar al sospechoso a pocos metros del establecimiento.

El hecho ocurrió durante la jornada del 6 de septiembre en el local Outlet Mayorista, ubicado en avenida Ignacio de la Roza 1169 Oeste, Capital. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Comando Urbano, quienes fueron comisionados por el operador de turno del Cisem luego de que se activara la alarma del comercio y se informara que habría una persona en el interior.

Al arribar al lugar, los efectivos del móvil UR-06 observaron que una de las puertas de vidrio del establecimiento había sido violentada. Al ingresar para verificar la situación, constataron que el interior del local se encontraba revuelto.

Mientras los policías realizaban las primeras actuaciones, salieron hacia la vía pública y recibieron información de un transeúnte. El testigo indicó que, a pocos metros hacia el este, había observado a un hombre vestido con ropa oscura que llevaba una bolsa de consorcio.

El detenid de 35 años fue identificado como Germán Facundo Bernal.

Los efectivos verificaron la información y lograron visualizar al sospechoso mientras se desplazaba con la bolsa. Ante esa situación, procedieron a interceptarlo y aprehenderlo. Posteriormente, revisaron el contenido de la bolsa y encontraron varios pares de zapatillas deportivas y ropa, elementos que quedaron vinculados a la investigación por el robo.

El detenido fue identificado como Germán Facundo Bernal, de 35 años. Tras su aprehensión, los uniformados dieron intervención al Sistema Acusatorio y se comunicaron con el ayudante fiscal Sergio Cuneo, a quien informaron sobre lo ocurrido.

El representante del Ministerio Público Fiscal se hizo presente posteriormente en el lugar y, siguiendo las directivas del fiscal Francisco Micheltorena, dio inicio al procedimiento bajo el fuero especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como robo por efracción y fue registrada bajo el Legajo N.º 29/26, con intervención de la UFI Flagrancia. El aprehendido quedó alojado en la Comisaría 4ª y quedó a disposición de la Justicia.

El damnificado fue identificado como Santiago Efraín Micheltorena Sánchez, de 39 años, propietario del comercio Outlet Mayorista. La investigación se centró en establecer las circunstancias en las que se produjo el ingreso al local, la rotura de la puerta de vidrio y la posterior sustracción de la mercadería que fue encontrada en poder del sospechoso.