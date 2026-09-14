Un importante robo fue descubierto en una vivienda ubicada en una zona céntrica de San Juan, donde delincuentes aprovecharon la ausencia de los propietarios para ingresar y llevarse una gran cantidad de pertenencias.

Según informó Tiempo de San Juan, los ladrones recorrieron distintos sectores del domicilio y sustrajeron objetos de valor, entre ellos varios electrodomésticos.

El hecho fue descubierto cuando los propietarios regresaron y advirtieron que habían sido víctimas de un robo.

Se llevaron electrodomésticos y dinero

Los delincuentes no se limitaron a llevarse elementos de gran tamaño. Entre las pertenencias sustraídas también había ahorros en dólares, lo que incrementó considerablemente el perjuicio económico para los damnificados.

La familia realizó la denuncia correspondiente y el caso quedó bajo investigación para intentar determinar quiénes fueron los responsables del ingreso a la vivienda.

El hecho generó preocupación debido a que los delincuentes habrían aprovechado un momento en el que no había nadie en el domicilio para actuar con tranquilidad y revisar el interior de la casa.

Investigan el robo

A partir de la denuncia, la investigación busca establecer cómo ingresaron los delincuentes a la propiedad y si existen registros de cámaras de seguridad en las inmediaciones que puedan aportar datos sobre los responsables.

Mientras avanza la pesquisa, los damnificados realizan el relevamiento de las pertenencias que fueron sustraídas para determinar el monto total de lo perdido.