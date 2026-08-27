Un hombre de 30 años fue detenido durante la mañana de este miércoles 26 de agosto en el interior del barrio Las Alondras, en el departamento Chimbas, luego de que vecinos lo señalaran como el presunto autor de la sustracción de medidores y otros elementos de los gabinetes de gas de varias viviendas. Como consecuencia del hecho, al menos seis familias de la zona quedaron momentáneamente sin el servicio.

El procedimiento se inició alrededor de las 7 de la mañana, cuando personal policial fue comisionado al barrio Las Alondras. Según la información aportada a los efectivos por parte de los vecinos, un sujeto que vestía campera negra y pantalón gris y llevaba una bolsa transparente pequeña había sido observado en el sector y posteriormente se había dirigido hacia el barrio Centenario.

La Justicia lo vinculó al robo del cual fue acusado por los vecinos.

Los policías de la División Comando Norte y de la Unidad Operativa Centenario se trasladaron rápidamente hacia el lugar y lograron observar a un hombre que coincidía con las características aportadas. De acuerdo con la reseña policial, el sospechoso adoptó una actitud nerviosa al advertir la presencia de los uniformados y comenzó a insultarlos, por lo que los efectivos procedieron a su aprehensión.

El detenido fue identificado como Marcelo Alejandro Gomez Ortiz, de 30 años, quien se encontraba en situación de calle. Durante el procedimiento, los agentes constataron que llevaba consigo una bolsa transparente que contenía elementos que fueron vinculados con el hecho investigado.

Mientras los policías realizaban las primeras actuaciones en el barrio, entrevistaron a un vecinos de la zona. El hombre manifestó que había observado al sospechoso cuando presuntamente sustraía efectos del gabinete de gas de una vivienda.

El testigo también indicó que el acusado habría provocado daños en el gabinete correspondiente a la casa de María Isabel Guevara, ubicada en la manzana K del barrio Las Alondras. Según su relato, la situación fue advertida cuando el sujeto se encontraba manipulando los medidores, por lo que salió de su vivienda y comenzó a perseguirlo. Sin embargo, perdió de vista al sospechoso antes de que finalmente fuera localizado por la Policía.

La intervención policial permitió además establecer que el episodio había afectado a otros vecinos. Al menos seis mujeres que se encontraban en las inmediaciones se acercaron durante el procedimiento y manifestaron que habían quedado sin suministro de gas como consecuencia de la presunta sustracción de los medidores.

El damnificado formal del procedimiento fue identificado como Ecogas, mientras que la investigación quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia. En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Sebastián Miranda, quien mantuvo entrevistas con las partes y supervisó las actuaciones correspondientes.

A Gomez Ortiz se le informó formalmente los derechos que le asistían, entre ellos la posibilidad de guardar silencio sin que ello generara una presunción en su contra y el derecho a contar con asistencia de una defensa técnica pública o privada. En este caso intervino el defensor oficial Daniel Montiel.

Finalmente, el hombre quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría 17ª, donde permaneció alojado a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada provisoriamente como robo y se inició a partir de la intervención policial generada por el aviso recibido durante las primeras horas de la mañana.