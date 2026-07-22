Robo millonario de herramientas y repuestos a un conocido local de Rawson

Un conocido establecimiento dedicado a la venta de repuestos en Rawson fue el escenario de un cuantioso robo ocurrido entre el sábado y el lunes. El propietario del negocio, Enrique Gregoire, descubrió la situación al llegar a su local, denominado Escapes Rawson, ubicado en la intersección de Mendoza y República del Líbano. Al ingresar el lunes a las nueve y 14, el hombre y su empleado de apellido Mercado observaron que el interior estaba totalmente revuelto y que faltaban diversos elementos de valor.

El último registro de actividad en el comercio fue el sábado 18 de julio a las 13:30, momento en que cerraron las puertas para el descanso semanal. Los delincuentes aprovecharon la ausencia de personas para escalar un muro perimetral de ladrillos que tiene una altura de dos metros.

Una vez dentro del predio, los sujetos accedieron al salón a través de una ventana que estaba cubierta con un cartón, para luego abrir la puerta principal desde adentro y facilitar la salida con los objetos sustraídos.

Al realizar el recuento de los daños, se constató el faltante de 10 colas cromadas, cuatro sopletes para la venta, tres manómetros y una máquina agujereadora. Además, los ladrones se llevaron una amoladora, una bordeadora y dos cajas de herramientas de mano.

La denuncia fue radicada inicialmente en la Comisaría 24ª, aunque la investigación pasó a manos de la Brigada de Investigaciones Sur y de la UFI Delitos contra la Propiedad para intentar dar con los responsables del hecho que dejó pérdidas estimadas como millonarias.