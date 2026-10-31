Un comercio dedicado a la venta de celulares fue blanco de un robo millonario durante la madrugada de este viernes 30 de octubre en Rivadavia. Los delincuentes ingresaron al establecimiento y se llevaron 20 teléfonos iPhone de distintos modelos y una PlayStation 5, con un perjuicio estimado por el propietario en aproximadamente US$15.000.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 en el local Go Lite, ubicado en la intersección de avenida Libertador y Paso de los Andes. Según las primeras reconstrucciones, los autores habrían utilizado un balcón para ingresar al negocio a través de una ventana, desde donde accedieron al sector en el que se encontraba la mercadería.

El propietario del comercio, identificado con el apellido Báez, advirtió públicamente lo ocurrido y expresó su indignación mediante las redes sociales del emprendimiento. Además de lamentar la pérdida económica, deslizó la sospecha de que alguna persona de su entorno podría estar involucrada en el robo.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la intervención del fiscal Cristian Catalano. Los investigadores buscan identificar a los responsables y recuperar los equipos sustraídos, mientras intentan acceder a las cámaras de seguridad de la zona.

Cómo ingresaron los delincuentes al local de Rivadavia

De acuerdo con la información conocida, los ladrones aprovecharon las primeras horas de la madrugada para ingresar al establecimiento comercial.

Los sospechosos habrían accedido desde un balcón y utilizado una ventana para llegar al interior. Una vez dentro, sustrajeron los celulares y la consola de videojuegos antes de escapar.

Por el momento, no se informó oficialmente cuántas personas participaron del hecho ni si utilizaron algún vehículo para trasladar la mercadería.

El valor de los productos robados representa una importante pérdida para el comercio, que se especializa en la venta de equipos de la marca Apple.

El dueño del comercio sospecha de alguien conocido

Después del robo, Báez compartió un mensaje en las redes sociales del negocio en el que manifestó su preocupación por lo sucedido y por la posibilidad de que una persona cercana estuviera relacionada con el ataque.

"Lo que más duele es saber que posiblemente detrás de esto haya alguien conocido, alguien que tuvo la confianza y la oportunidad de estar cerca", expresó el comerciante.

Sin embargo, hasta el momento no se difundieron elementos judiciales que permitan confirmar esa sospecha o identificar a una persona como responsable.

Pese a las pérdidas, el propietario sostuvo que continuará adelante con su emprendimiento y que el robo no modificará sus planes de trabajo.

Investigan las cámaras para identificar a los ladrones

Los investigadores de la UFI Delitos contra la Propiedad trabajan en la reconstrucción de los movimientos de los sospechosos antes y después del robo.

Una de las principales medidas consiste en relevar las cámaras de seguridad cercanas al comercio, que podrían aportar información sobre el ingreso y la posterior fuga de los delincuentes.

Hasta el momento, no se comunicaron detenciones ni la recuperación de los dispositivos. La causa continúa abierta para establecer cómo se desarrolló el robo e identificar a sus responsables.