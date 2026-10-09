Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la madrugada, acusado de intentar robar en un comercio ubicado sobre Calle 11, en Pocito. El procedimiento se inició luego de que la Policía recibiera una alerta por un sujeto que forcejeaba el local Max Mall Chino y culminó con la detención del sospechoso en el interior del barrio Santa Rita.

El hecho ocurrió en Calle 11, entre David Chávez y Aberastain, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 7°. La causa quedó caratulada como robo y tomó intervención la UFI Flagrancia.

De acuerdo con la información policial, el personal que se encontraba en la base recibió un aviso sobre una situación sospechosa en el comercio. El alerta describió a un hombre que vestía una gorra blanca, una campera gris con negro y un pantalón oscuro.

Ante esa situación, los efectivos salieron a verificar lo ocurrido y entrevistaron a un testigo, quien aportó datos sobre el recorrido que había realizado el sospechoso. Según su declaración, el hombre se dirigió por Calle 11 hacia el oeste, aunque luego le perdió el rastro.

Con esa información, el personal del Móvil Comunal inició recorridas por las inmediaciones para localizar al individuo. Durante el operativo, los uniformados visualizaron en el interior del barrio Santa Rita a un hombre que coincidía con las características físicas y la vestimenta informadas.

Los efectivos procedieron a su aprehensión y lo identificaron como González, de 30 años. Durante el procedimiento, además, secuestraron distintos elementos que llevaba consigo: varios peluches, un hierro, una tijera con mango azul y una mochila negra con verde.

Tras la intervención policial, se hizo presente el ayudante fiscal, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, que deberá determinar las circunstancias del hecho y la situación procesal del hombre aprehendido.