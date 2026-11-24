Durante la madrugada de este martes, el subinspector Gabriel Villegas, junto al cabo primero Mario Rivero y el cabo Mario Abad, lograron detener a un sujeto que intentaba sustraer el dinero de las donaciones en el paraje Difunta Correa. El sospechoso fue sorprendido in fraganti por los uniformados mientras manipulaba una de las alcancías del santuario de Vallecito.

El procedimiento policial tuvo lugar alrededor de las 0:45 horas, momento en el cual el subinspector Gabriel Villegas detectó movimientos sospechosos en el sector donde los fieles dejan sus ofrendas. Al acercarse para verificar la situación, el efectivo constató que el individuo había logrado violentar el candado de seguridad de una alcancía y se encontraba extrayendo los billetes que depositan habitualmente los promesantes.

Tras advertir el ilícito en pleno desarrollo, acudieron rápidamente al punto del hecho el cabo primero Mario Rivero y el cabo Mario Abad para brindar apoyo operativo. Entre los tres integrantes de la fuerza de seguridad procedieron a reducir y aprehender al implicado en el lugar, frustrando así el robo de las donaciones dinerarias destinadas al predio religioso.

Finalmente, el detenido quedó a disposición de la Justicia tras darse inmediata intervención al fuero de Flagrancia. Desde esa unidad judicial se iniciaron las actuaciones correspondientes para avanzar con la causa penal y determinar el grado de responsabilidad del sujeto en este intento de robo ocurrido en el santuario sanjuanino.