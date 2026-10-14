Un joven de 27 años fue detenido en Chimbas luego de que la Policía lo sorprendiera junto a otro sujeto con dos reglas metálicas de seis metros de largo que habrían sido sustraídos de una obra en construcción del barrio UPCN 2. El procedimiento quedó a cargo de la UFI Flagrancia.

Un joven de 27 años fue detenido este martes por la tarde en Chimbas, acusado de participar en el hurto de materiales de construcción de una obra ubicada en el barrio UPCN 2. Durante el operativo, los efectivos secuestraron dos perfiles de hierro de seis metros de largo que habrían sido sustraídos del lugar.

Las reglas de 6 metros de largo fueron recuperadas tras la detención de uno de los autores del robo.

El procedimiento ocurrió el 13 de octubre, alrededor de las 17.08, luego de que el operador de turno del CISEM comisionara al personal de la División Comando Radioeléctrico Norte ante un aviso sobre la presencia de dos sujetos que habrían ingresado al barrio en construcción para llevarse distintos elementos.

Según la información policial, los sospechosos se dirigieron hacia el interior del barrio 17 de Octubre, por lo que los efectivos comenzaron a recorrer la zona para localizarlos. Durante la búsqueda, observaron a dos hombres que trasladaban elementos metálicos.

Uno de ellos vestía un buzo gris, mientras que el otro llevaba ropa negra. Al advertir la presencia policial, ambos arrojaron los objetos que transportaban y escaparon en direcciones diferentes.

Los uniformados iniciaron la persecución y consiguieron detener a uno de los sospechosos, mientras que el otro logró alejarse del lugar. El aprehendido fue identificado como Agustín Leonel Nievas, de 27 años, domiciliado en Chimbas.

En el lugar, los efectivos recuperaron dos perfiles de hierro, que quedaron secuestrados como parte de las actuaciones. El damnificado fue identificado como el propietario de la empresa PM, vinculada a los trabajos que se desarrollaban en la obra en construcción.

Tras la aprehensión y el secuestro de los materiales, el personal policial mantuvo comunicación con la Unidad de Abordaje Territorial (UAT). Posteriormente, se presentó el ayudante fiscal Oropel, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó registrada bajo el legajo 21/26, con intervención de la UFI Flagrancia y carátula de hurto. Las actuaciones se recibieron en la Comisaría 23°, donde intervino el oficial subinspector Lucas Gómez.

El procedimiento fue llevado adelante por el oficial inspector Leonardo González y el cabo Gonzalo Rodríguez, integrantes de la División Comando Radioeléctrico Norte.