Un joven de 18 años fue detenido luego de ser señalado como el autor de un robo cometido en un local ubicado en inmediaciones de calle Ramón Salinas y Antonio de la Torre, en el barrio CGT, departamento Rivadavia. El sospechoso fue localizado cuando escapaba con una bolsa que contenía 18 prendas de indumentaria.

El procedimiento se inició después de que el móvil 13-50 alertara al personal policial sobre un robo ocurrido en un comercio de la zona. Según la información aportada a los efectivos, una persona había violentado el ingreso del local y había sustraído prendas de vestir.

A partir de esa información, los uniformados realizaron recorridas por las inmediaciones con el objetivo de localizar al sospechoso. La búsqueda permitió encontrarlo en la zona de calle 9 de Julio y Pellegrini.

Los policías observaron allí a un hombre que llevaba consigo una bolsa de color negro. Al advertir la presencia de los efectivos, el joven emprendió la fuga hacia el oeste por calle 9 de Julio. Sin embargo, los uniformados iniciaron una persecución y lograron alcanzarlo a pocos metros del lugar.

El Ñoño es conocido enla zona por delitos similares.

El aprehendido fue identificado como Gabriel Iván Reyna, de 18 años, con domicilio en el barrio Sierra de Marquesado, en el departamento Rivadavia.

Durante el procedimiento, los efectivos revisaron la bolsa que llevaba el sospechoso y encontraron varias prendas de vestir. En total, secuestraron nueve musculosas de color negro, siete shorts de fútbol de color celeste, un pantalón largo de color negro y un pantalón largo de niño de color celeste.

Las prendas quedaron bajo secuestro y fueron incorporadas a las actuaciones para determinar su procedencia y establecer su relación con el robo denunciado.

Posteriormente, el damnificado se presentó en la Comisaría 13°, quien aportó información sobre el comercio afectado y quedó incorporado a las actuaciones como damnificado.

Los policías realizaron las consultas correspondientes con el sistema de la Base Acusatorio y pusieron en conocimiento de la situación a las autoridades judiciales. Luego se hizo presente en la dependencia policial el ayudante fiscal, Emiliano Usín, quien tomó intervención en el caso y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

El joven fue trasladado a la sede de la Comisaría 13ª junto con los elementos secuestrados, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes. Reyna quedó vinculado al legajo N° 46/26, caratulado como robo simple, bajo la intervención de la UFI Flagrancia.