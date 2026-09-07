Un hombre de 28 años fue aprehendido este domingo luego de protagonizar un arrebato en la vía pública y protagonizar una persecución por distintas calles de Capital. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Comando Radioeléctrico Central y terminó con el sospechoso detenido a pocos metros de avenida España.

El hecho ocurrió este dmingo 6 de septiembre, cuando el móvil H-89 realizaba recorridas preventivas por la zona de calle Cereceto y Roca. Según informó la Policía, los efectivos observaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta de 110cc y que le arrebató un bolso a una mujer que se encontraba en la vía pública.

La moto de 110cc. que dejó abandonada el sujeto intentando escapar de la Policía

Ante esa situación, los uniformados iniciaron una persecución. El sospechoso huyó por calle Cereceto hacia el norte, continuó por calle Falucho hacia el oeste y posteriormente retomó por Salvador María del Carril hacia el norte.

La persecución continuó hasta el lateral de avenida de Circunvalación, donde, según la información policial, el hombre arrojó el bolso que había sustraído. A pesar de haber descartado el elemento, continuó la fuga a bordo de la motocicleta y tomó el lateral de Circunvalación hacia el oeste, circulando en contramano.

La moto será sometida a pericias para establecer la propiedad.

Luego, el recorrido siguió por calle Salta hacia el sur, continuó por Falucho hacia el oeste y finalmente llegó hasta avenida España, por donde avanzó hacia el sur.

A la altura del domicilio ubicado en avenida España 764 Norte, el sospechoso perdió el control de la motocicleta y cayó al suelo. De acuerdo con la reseña policial, dejó abandonado el rodado y continuó la fuga a pie por la vereda de avenida España.

Los efectivos continuaron detrás del hombre y lograron interceptarlo antes de llegar a calle Pedro Cortínez. Allí procedieron a su aprehensión y posteriormente lo trasladaron a la Comisaría 2ª, donde quedó vinculado a una causa por robo arrebato.

Mientras se desarrollaba la persecución, otro efectivo del Comando Urbano informó que había localizado el bolso en inmediaciones del lateral de avenida de Circunvalación y calle Salvador María del Carril. El elemento quedó bajo custodia policial hasta la realización del procedimiento correspondiente.

El sujeto fue identificado como Marcos Kevin Carrizo, de 28 años.

El aprehendido fue identificado como Marcos Kevin Carrizo, de 28 años, con domicilio declarado en Rawson. La damnificada fue identificada como Graciela Beatriz Jofre, de 53 años, con domicilio en Chimbas.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una motocicleta marca Motomel 110cc, dominio A281GMM, además del bolso recuperado. En su interior encontraron documentación perteneciente a la damnificada, una llave de su domicilio, un teléfono celular Samsung A02S y $52.000 en efectivo.

En total el dinero recuperado fueron $52.000

Tras la intervención policial, se estableció comunicación con la Base del Sistema Acusatorio. Posteriormente se presentó en el lugar el ayudante fiscal Mariano Teja, quien consultó las actuaciones con el fiscal Francisco Micheltorena. A partir de esa intervención se dio inicio al procedimiento bajo el fuero especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como robo arrebato, bajo intervención de la UFI Flagrancia, y fue registrada bajo el Legajo N.º 95/26. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanzaron las actuaciones correspondientes.