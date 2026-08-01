Un hombre de 27 años quedó detenido este viernes por la mañana en la Capital sanjuanina después de intentar sustraer un cable tipo alargue de un corralón. El sospechoso fue reducido por empleados del comercio cuando intentó escapar con el elemento y posteriormente quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia.

El procedimiento se registró durante la mañana del 31 de julio, mientras efectivos del Destacamento Motorizado N° 1 realizaban recorridas preventivas por calle Benavídez, al este de calle Salta. En ese momento, un grupo de personas les hizo señas para advertirles que tenían retenido a un hombre acusado de cometer un robo.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a uno de los empleados del corralón, quien relató que minutos antes el sospechoso había ingresado al predio ofreciendo una gorra con la intención de venderla. Según explicó, los trabajadores rechazaron la propuesta y el hombre se retiró aparentemente sin inconvenientes.

Sin embargo, cuando abandonaba el lugar, tomó un cable tipo alargue que se encontraba próximo al acceso del corralón y salió corriendo con la intención de llevárselo. La maniobra fue advertida por los empleados, quienes reaccionaron de inmediato, lo persiguieron y lograron interceptarlo a pocos metros antes de que pudiera escapar.

Poco después llegó el propietario del corralón, Gabriel Masías, de 23 años, quien manifestó su intención de radicar la denuncia correspondiente por el hecho.

El detenido fue identificado por la Policía como Maximiliano Lara Podetti, de 27 años, con domicilio en avenida Benavídez, en Capital. Tras su aprehensión, los efectivos mantuvieron comunicación con el sistema acusatorio y se hizo presente el ayudante fiscal Juan Mattar.

Luego de interiorizarse sobre las circunstancias del caso, el funcionario judicial dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. La causa fue registrada bajo el Legajo N° 86/26 y quedó caratulada como hurto, con intervención de la UFI Flagrancia.

El acusado fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales previstas para este tipo de procedimientos abreviados. El cable recuperado permaneció bajo resguardo para ser restituido a su propietario como parte de las medidas ordenadas durante la investigación.