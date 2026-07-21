Un menor de 14 años fue demorado luego de que un hombre denunciara que le había robado su teléfono celular en la vía pública y que había escapado hacia las inmediaciones del Club Árbol Verde, en Concepción. El sospechoso fue localizado por efectivos del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) cuando salió del predio y quedó vinculado al hecho tras el hallazgo de un teléfono que coincidió con las características del aparato denunciado como sustraído.

El episodio ocurrió pasadas las 20 de este lunes en inmediaciones de las calles Mary O’Graham y Tucumán, en Concepción. Según informaron fuentes policiales, un hombre de 29 años, identificado como Ignacio Fabián Bruno, domiciliado en el barrio 19 de Noviembre, en Chimbas, solicitó ayuda luego de denunciar que un sujeto le había arrebatado su teléfono celular y había escapado a pie.

De acuerdo con la información aportada por la víctima, el sospechoso se había dirigido hacia los fondos del Club Árbol Verde, ubicado en la zona del barrio Cabot. En ese momento, efectivos del GAM circulaban por las inmediaciones y recibieron la alerta a través del equipo de comunicación, por lo que iniciaron un recorrido preventivo para intentar localizar al presunto autor.

La Policía ralizó el acta correspondiente segíun directivas del Juzgado Penal de Niñez Adolescencia y familia.

Los uniformados realizaron una recorrida por el sector y, cuando pasaban frente al predio deportivo, observaron a un sujeto que salió del interior del club. Debido a que sus características coincidían con las descriptas por la víctima, los efectivos procedieron a entrevistarlo.

Durante un palpado de urgencia, los policías encontraron entre sus pertenencias un teléfono celular marca Motorola, modelo Moto G15. El aparato fue secuestrado preventivamente para establecer si se trataba del dispositivo denunciado como sustraído.

Luego, los efectivos identificaron al sospechoso y constataron que se trataba de un adolescente de 14 años. Ante esta situación, se dio intervención a las autoridades del Juzgado Penal de Niñez, Adolescencia y Familia, desde donde se dispuso el procedimiento correspondiente.

Finalmente, el adolescente fue restituido a sus progenitores, mientras que las actuaciones continuaron para determinar las circunstancias del robo denunciado y establecer formalmente la vinculación del teléfono secuestrado con la denuncia realizada por la víctima.