Un joven de 25 años fue detenido en Mar del Plata luego de robar una botella de fernet de un supermercado, intentar escapar de la Policía y agredir a dos efectivos durante el procedimiento. Tras ser reducido, quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán por disposición de la Justicia.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió el martes por la tarde en un supermercado ubicado sobre la calle Cerrito al 1400. Según informaron fuentes policiales, el propietario del comercio advirtió que un hombre había tomado una botella de fernet y se retiró sin abonarla, por lo que dio aviso inmediato al 911.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas se entrevistaron con el comerciante, quien aportó las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y una descripción física del sospechoso, además de la vestimenta que llevaba al momento del robo.

Con esos datos, los policías realizaron un recorrido por la zona y lograron localizar al presunto autor a pocas cuadras del supermercado.

Cuando el sospechoso advirtió la presencia de los uniformados, arrojó la botella de fernet e inició una fuga hacia un asentamiento cercano con la intención de evitar su detención.

Los efectivos comenzaron una persecución que se prolongó durante algunos minutos. Al ser alcanzado, el joven se resistió de manera violenta y, de acuerdo con el parte oficial, le dio un cabezazo a uno de los policías y golpeó a una sargento que participaba del operativo.

Tras un forcejeo, los uniformados lograron reducirlo y trasladarlo a la Comisaría Tercera, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, dirigida por la fiscal Ana María Caro, quien dispuso la aprehensión del acusado por los delitos de hurto y resistencia a la autoridad. Además, ordenó las diligencias de rigor y su posterior traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanecerá detenido mientras avanza la investigación.