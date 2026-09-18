Un hombre de 36 años fue aprehendido en Santa Lucía luego de sustraer un rollo de membrana asfáltica de una maderera y escapar del lugar a bordo de un colectivo. La maniobra fue advertida por una clienta, quien alertó a los propietarios del comercio, y el damnificado siguió al sospechoso hasta que logró detener la marcha del transporte y concretó una aprehensión civil.

El episodio ocurrió en una maderera ubicada sobre avenida Circunvalación al 1500 Este, en inmediaciones de avenida Libertador San Martín, en Santa Lucía. Según la información aportada por la Policía, el acusado ingresó al lugar y tomó un rollo de membrana asfáltica de 35 kilos, de 10 metros de longitud, marca Acquastop, que se encontraba dentro de un envoltorio de colores rojo y negro.

La maniobra fue observada por una clienta que se encontraba en el establecimiento. Al advertir lo sucedido, la mujer comunicó inmediatamente la situación a los propietarios del comercio, quienes comprobaron que el elemento había sido sustraído.

El rollo de membrana viajaba en el colectivo atras del chofer, donde lo dejó el ladrón.

Tras tomar el rollo, el sospechoso salió del lugar y emprendió la huida. De acuerdo con el reporte policial, el hombre abordó un colectivo con la intención de alejarse de la zona. Sin embargo, los damnificados iniciaron un seguimiento y lograron que el transporte detuviera su marcha en las inmediaciones de avenida Libertador y calle Aberastain.

En ese lugar, los particulares realizaron la aprehensión civil del sospechoso y aguardaron la llegada del personal policial. Minutos después, los efectivos intervinieron y trasladaron al hombre, junto con el elemento recuperado, para continuar con las actuaciones correspondientes.

El detenido fue identificado como Cristian Jesús Armando Jasi Herrera, de 36 años, con domicilio en calle Sargento Cabral al 280 Este, en Capital. La investigación quedó encuadrada bajo la carátula de hurto simple.

El elemento recuperado fue una membrana asfáltica de 35 kilos y 10 metros, marca Acquastop, con envoltorio rojo y negro, que quedó incorporada al procedimiento como evidencia.