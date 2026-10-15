Un sujeto de 35 años fue detenido en Rawson, acusado de cometer un robo agravado por escalamiento en una vivienda del barrio Ceramista. El sospechoso fue interceptado por efectivos policiales luego de una persecución por distintas calles de la zona. Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron un secarropa marca Kohinoor y una hidrolavadora marca Robust, elementos que habían sido sustraídos del domicilio de un hombre de 47 años.

El hecho quedó registrado en el legajo 44/26 y tomó intervención el sistema especial de Flagrancia, luego de que el ayudante fiscal Francisco Montaño se presentó en el lugar.

El sujeto detenido fue identificado como Ricardo Joaquín Valdez, de 35 años.

De acuerdo con la información policial, el procedimiento comenzó cuando personal que recorría la jurisdicción y recibió una comunicación del oficial principal Pelliza. El efectivo informó que, mientras era patrullado el interior del barrio Ceramista, observó a dos sujetos que saltaban la medianera de una vivienda de la manzana G y llevaban varios efectos.

Uno de los sospechosos vestía campera negra y un pantalón de jeans claro, mientras que el otro llevaba una remera a rayas blancas y negras y pantalón largo. Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la fuga hacia el norte por calle Juan Larrea y luego giraron por calle Tumbes hacia el oeste.

Ante esa situación, los uniformados iniciaron una persecución y difundieron las características de los sospechosos a través del equipo de comunicación. Durante la huida, los hombres arrojaron los objetos que llevaban en inmediaciones de la manzana G, casa 03.

La persecución continuó por distintas arterias del barrio. En ese recorrido, uno de los individuos se quitó la campera negra y la dejó en la vereda, tras lo cual siguió corriendo con una remera negra de mangas cortas y un pantalón de jean. Luego giró por calle Virgen de Itatí hacia el sur y se dirigió hasta calle 27 de Febrero, donde dio la vuelta a la manzana y retomó hacia el este, en dirección a calle Larrea.

A partir de la información transmitida por el oficial principal Pelliza, quien indicó que el sospechoso se dirigía hacia calle Guayaquil, otro grupo policial logró interceptarlo sobre calle Larrea, a pocos metros de esa intersección. El detenido fue identificado como Ricardo Joaquín Valdez, de 35 años, con domicilio en Villa Hipódromo.

En tanto, el segundo sujeto escapó por calle Paula Albarracín de Sarmiento y el efectivo que lo perseguía perdió su rastro. Hasta el momento, la información del procedimiento no precisó si fue identificado o detenido.

Los policías también dejaron constancia de las características del inmueble donde se produjo el ingreso. La propiedad contaba con un cierre perimetral completo de ladrillo, un portón metálico negro y un cerco eléctrico. En el interior había una escalera de madera.

Tras la aprehensión, se realizaron las consultas correspondientes con la Unidad de Abordaje Territorial. Posteriormente, se presentó el ayudante fiscal Francisco Montaño, quien, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como robo agravado por escalamiento. El hombre detenido quedó vinculado a las actuaciones judiciales, mientras que los elementos recuperados fueron secuestrados para incorporarlos al procedimiento.