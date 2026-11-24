Un hombre de 34 años fue detenido durante la madrugada de este martes en Vallecito, departamento Caucete, luego de ser sorprendido mientras robaba dinero de una de las alcancías del paraje. El sospechoso fue interceptado por efectivos de la Policía Rural cuando se encontraba junto a la estructura y, al ser requisado, le encontraron $684.360 en efectivo.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad Rural N° 1, que realizaba tareas de prevención y recorridas por la zona. En ese contexto, los uniformados advirtieron una situación particular: un hombre estaba arrodillado junto a una de las alcancías del lugar, en una actitud que llamó su atención.

Ante esa escena, los efectivos se acercaron para identificarlo y conocer qué estaba haciendo. Sin embargo, durante la intervención constataron que la puerta de acceso a la alcancía había sido violentada y que el hombre estaba sustrayendo dinero de su interior.

Frente a lo ocurrido, los policías procedieron a su inmediata aprehensión. Posteriormente, realizaron una requisa y encontraron en su poder una importante suma de dinero en efectivo: $684.360, que fue secuestrada en el marco del procedimiento.

El detenido tiene 34 años y está domiciliado en el barrio Las Moritas, en el departamento Caucete. Tras el operativo, quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que interviene en la causa y deberá determinar los pasos judiciales a seguir.

El hecho ocurrió en Vallecito, uno de los puntos de referencia del departamento Caucete, y tuvo como protagonistas a efectivos de la Unidad Rural N° 1, que detectaron el presunto robo durante una recorrida nocturna por el paraje.