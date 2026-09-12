Un hombre fue detenido luego de desvalijar una barbería de Capital y terminó siendo encontrado con buena parte del botín en su domicilio de Rawson.

El robo ocurrió durante la madrugada, cuando el sospechoso habría violentado las puertas de acceso del comercio y se llevó varias máquinas de cortar pelo, cuchillas, tijeras y otros elementos utilizados para el trabajo.

Las cámaras fueron clave para identificarlo

Tras la denuncia, personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, comenzó con las tareas para esclarecer el hecho.

El análisis de las cámaras de seguridad de la barbería permitió a los investigadores reconstruir el robo e identificar al presunto autor. Se trata de un hombre de apellido Martínez, oriundo de Rawson y con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Con la información reunida, la Justicia autorizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso.

Encontraron las máquinas y las cuchillas

Durante el procedimiento, realizado este sábado, los efectivos encontraron varias máquinas de cortar pelo y una importante cantidad de cuchillas que habían sido denunciadas como robadas.

Además, los investigadores secuestraron la ropa que habría utilizado Martínez al momento de cometer el robo, un elemento que quedó incorporado a la investigación.

De esta manera, el sospechoso no solo fue identificado por las imágenes de las cámaras, sino que además fue localizado con parte de los elementos que habían sido sustraídos de la barbería.

Por directivas del fiscal interviniente, todos los elementos encontrados fueron secuestrados y Martínez quedó detenido.

Ahora permanecerá a disposición de la Justicia y deberá esperar la audiencia correspondiente ante el juez, donde se definirá su situación procesal por el robo ocurrido en la barbería de Capital.